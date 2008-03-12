این کارگردان تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پیشنهاد اجرای نمایش را سال گذشته به اداره کل هنرهای نمایشی داده بودم. کار مجوز اجرا گرفته و بودجه مورد نظر نیز تصویب شده و تنها کاری که باید صورت بگیرد تا ما بتوانیم تمرینات خود را شروع کنیم، گرفتن بودجه است."

ذوالفقاری با اشاره به اینکه "علی بابا و چهل دزد بغداد" قرار بود سال 86 اجرا شود، درباره شیوه اجرایی نمایش اظهار داشت: "پیش از این به عنوان نویسنده به کار نگاه می‌کردم و حال که با دید کارگردانی به آن می‌نگرم تغییرات زیادی در آن خواهم داد. اما تا بودجه را دریافت نکنیم و گروه را گرد هم نیاوریم ترجیح می‌دهم درباره شیوه اجرایی آن صحبتی نکنم."

وی در پایان درباره سالن مد نظر خود برای اجرای نمایش یادآور شد: "چون نمایش "علی بابا و چهل دزد بغداد" به شکل اجرایی خاصی کار خواهد شد، نیاز به سالنی دارد که صحنه نداشته باشد و در این راستا سالن چهارسو مناسبترین گزینه می‌تواند باشد."

ذوالفقاری پیش از این با نمایش "بازی پسر و گرگ" در رپرتوآر تئاتر کودک و نوجوان سازمان فرهنگی هنری شهرداری حضور داشت.