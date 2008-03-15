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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح کشت دوم در شالیزارهای گیلان اجرا می شود

طرح کشت دوم در شالیزارهای گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان گفت: طرح کشت دوم برنج در سطح استان گیلان اجرا می شود تا از شالیزارهای خالی در نیمی از سال، استفاده بهینه صورت گیرد.

سید نصیر سید محمدی در حاشیه شورای اداری استان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت این طرح را یکی از طرحهای مهم کشاورزی در گیلان اعلام کرد و افزود: مزارع برنج گیلان در سال فقط یک نوبت کشت شده و نیمی از سال بدون استفاده می مانند و این طرح می تواند موضوع بلااستفاده ماندن شالیزارها را منتفی کند.

وی گفت: در گیلان بیش از 400 هزار هکتار زمین زراعی و باغی وجود دارد که 238 هزار هکتار آن به کشت برنج اختصاص می یابد.

سید محمدی عنوان کرد: با توجه به حاصلخیز بودن خاک استان، بهترین کار برای استفاده از زمینهایی که در نیمی از سال بدون استفاده رها می شوند، کشت دوم انواع محصولات کشاورزی است.

وی یادآورشد: خارج شدن از کشاورزی تک محصولی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و رونق کشاورزی است.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی گیلان اشاره کرد: مهمترین کار برای تحقق این موارد، ترویج و توسعه کشت دوم انواع محصولات کشاورزی در زمینهایی است که در نیمی از سال بدون استفاده مانده اند.

کد مطلب 653546

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