کنسرت علیرضا قربانی در فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اشتیاق بعد از اجرای برنامه در این فستیوال که در روز 13مارس(23اسفندماه) خواهد بود در روز 15مارس هم در شهر "تاربس"(tarbes) فرانسه نیز درقالب فستیوال موسیقی تولوز شرکت می کند.

قربانی با اعلام این خبر در باره قطعاتی که قرار است در این دو برنامه اجرا شود گفت: این برنامه دردستگاه نوا و آواز اصفهان خواهد بود وقطعاتی از جمله ،غلام قمر،پریزاد،کهربا،ماهرویان و درعاشقی با استفاده از اشعار حافظ،مولانا و سایه اجرا می شود.

در این فستیوال ها که از 11تا 17مارس ادامه خواهد داشت کشورهایی چون اسپانیا،آرژانتین،رومانی،ترکیه،مکزیک،هند و... شرکت دارند.

در گروه اشتیاق اسحاق چگینی،نی،سامان صمیمی،کمانچه،رشیدکاکاوند،تنبک و علی قمصری تار می نوازند.