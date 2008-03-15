اسدالله امرایی - مترجم - درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: این کتاب مشتمل بر 15 داستان کوتاه است که تمام آنها از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن موضوع "مهاجرت" است. 15 نویسنده این داستانها کوشیده اند به مسئله مهاجرت و پیامدهای آن بپردازند.

وی افزود: این قصه ها به وسیله نویسندگان روسی، چینی و... به زبان انگلیسی نوشته شده و یوکیپ نوواکویچ - نویسنده اهل کرواسی - آنها را گردآوری کرده است.

از این مترجم همچنین مجموعه دو جلدی "برج بلور" شامل داستانهای آمریکای لاتینی در انتظار مجوز نشر است. این دو جلد دربرگیرنده آثاری از نویسندگان زن و مرد است که قرار است توسط نشر کتابسرای تندیس منتشر شود.

چاپ دوم "زن وسطی" (جلد اول مجموعه داستانهای پنج قاره - نشر افراز)، چاپ دهم رمان "کوری" نوشته ژوزه ساراماگو (نشر مروارید) و چاپ دوم رمان "دریا" نوشته جان بنویل (نشر افق) از جمله آثار تجدیدچاپی امرایی است.