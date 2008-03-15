برهانی مرند در پی اجرای "سردار" است

نادر برهانی مرند درباره فعالیت‌های خود در سال 87 گفت: "در نظر دارم پس از چند سال نمایش "داستان‌های شگفت واقعی واقعی" را در صورت تایید مدیران تئاتر کشور سال آینده به صحنه ببرم. در صورتی که امکان اجرای این اثر فراهم نشود، متن جدید خود را ارائه می‌دهم که "سردار" نام دارد و اکنون در مرحله نگارش است."



وی خاطرنشان ساخت: "نمایشنامه "سردار" درباره زندگی یک جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی است که آخرین روزهای عمر خود را در بیمارستان سپری می‌کند. در این شرایط اتفاقات بسیار خنده‌آور می‌افتد. در صورتی که مانعی در راه اجرای این نمایش‌ها باشد، نمایشنامه "نخستین آدم" اثر یوجین اونیل ترجمه بهزاد قادری را ارائه می‌کنم."



برهانی مرند دی و بهمن امسال نمایش "مرغابی وحشی" را با موفقیت در تالار چهارسو تئاتر شهر به صحنه برد که در آن سیما مبارکشاهی، هومن برق‌نورد، ایوب آقاخانی، کاظم هژیرآزاد، سیامک صفری، افسانه ماهیان، الهام پاوه‌نژاد، علا محسنی و فرزین محدث بازی کرده بودند.