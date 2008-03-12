حضور حداکثری مردم در انتخابات چشم فتنه را کور خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو استاندار تهران در همایش بصیرت که با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج تهران بزرگ برگزار شد، حضور بسیج در تمام عرصه ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بسیج به حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی پایبند است و شعاع عمل بسیج نه تنها در کل کشور بلکه در وسعت امت اسلامی و مردان و زنان آزاده جهان است.

وی افزود: بسیج متعلق به گروه یا جناح خاصی نیست و حضور قدرتمندشان در تمام عرصه های از جمله انتخابات بستر سازی حضور حداکثری مردم را فراهم می سازد و این حضور چشم فتنه را کور خواهد کرد.

استاندار تهران ترویج مبانی فکری بسیج را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اساس تفکر بسیجی خداجویی در خود نماندن و خدا را با چشم دل دیدن است.

وی قبله یافتن و قابلیت پیدا کردن را ازدیگر خصیصه های بسیجی دانست و گفت: اگر قبله نداشته باشیم قابلیت نداریم.

دانشجو فرهنگ بسیجی را فرهنگ عشق و ایثار و شناخت حق خواند و یادآور شد: درس گرفتن از عاشورا و انتشارکربلا و شناخت زمان بخشی از فرهنگ بسیجی است.

وی افزود: بسیجی بارفتار مردابی و در خود ماندن بیگانه است چرا که این امر فرهنگ بسیجی و پویایی و نشاط آن را از بین می برد.

استاندار تهران تصریح کرد: تشنگان قدرت، وابستگان به شهرت در ضلع های مثلث زر و زور و تزویر نمی توانند ظلم ستیزی بسیجیان را بفهمند واگر هم بفهمند نمی توانند آن را تحمل کنند وبه هیچ عنوان بر نمی تابند.

وی گفت: آنهایی که تعلیق علم و دانش را شجاعت قلمداد می کردند نمی خواهند خودباوری، بسیجیان و ملت بسیجی ایران اسلامی را باور کنند.