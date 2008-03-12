رقابتی ترین انتخابات درتاریخ سیاسی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، برگزاری انتخابات مجلس هشتم در استان کردستان با توجه به تائید صلاحیت 89 داوطلب به عنوان رقابتی ترین انتخابات در تاریخ سیاسی استان مطرح است و به هیمن دلیل فضای استان برای مشارکتی با شکوه در این نمایش ملی کاملا مهیاست.

در حال حاضر فضای شهرهای استان کردستان پوشیده از کارتهای ویزیت و بروشورهای کاندیداهای مجلس هشتم در پنج حوزه انتخابیه استان است و کاندیداها از تمامی شیوه های تبلیغی برای معرفی برنامه های خود بهره برده اند.

اما اخبار بسیار جالب و بعضی حرکات در نوع خود بی نظیر نیز توسط کاندیداهای مجلس هشتم در استان به وقوع پیوسته که از آن جمله می توان به توزیع کارتهای اینترنت با عکس داوطلب، توزیع سیم کارت ایرانسل، عکس و پوستر هنرمندان و اماکن دیدنی استان، توزیع سی دی به صورت خیلی گسترده و حتی توزیع رایگان چای، خرما و شیرینی در اماکن عمومی شهرها اشاره کرد.

هر چند بر اساس تصمیمات وزارت کشور در سال جاری چاپ پوستر و نصب آن در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده بود ولی اکثر کاندیداها به صورت شبانه نسبت به انجام این کار اقدام می کنند.

وضعیت تبلیغات کاندیداها در روستاهای استان کردستان با مناطق شهری کاملا متفاوت است به نحوی که در تمامی روستاهای استان ستادهای تبلیغاتی کاندیداها در سطحی وسیع فعالیت نموده و حتی بر روی در و دیوار خانه های روستای پوسترهای گاها یک متری کاندیداهای مجلس هشتم نصب شده است.

از سوی دیگر احزاب و گروه های فعال سیاسی نیز در این میان بیکار نبوده و سعی کرده اند که افراد و کاندیداهای مورد حمایت خود را در قالب انتشار بیانیه و نشریات متعدد به اطلاع مردم استان برسانند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که علاوه بر نصب دهها بنر تبلیغاتی از سوی ستاد انتخابات استان کردستان مبنی بر تشویق مردم برای حضوری گسترده در انتخابات کلیه ادارات و سازمان های دولتی استان نیز پلاکاردهای تبلیغاتی با مضمون فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب جهت تشویق و حضور گسترده تر مردم در اماکن عمومی و سر درب ادارات نصب کرده اند.

در عین حال رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در گفتنگو با خبرنگار مهر در سنندج تصریح کرد: پس از اعلام رسمی شورای نگهبان صلاحیت 89 نفر از ثبت نام کنندگان مورد تائید قرار گرفته در طول ایام تعطیلات نیز حدود 10 نفر از افراد تائید صلاحیت شده انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام کرده اند.

ایرج حسن زاده تعداد شعبه های اخذ رای در استان را یک هزار 47 شعبه خواند و اظهار داشت: بیش از 50 درصد از شعبه های اخذ رای به صورت سیار دایر هستند.

وی ادامه داد: در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم نیز بیش از 27 هزار نفر نیروی اجرایی و انتظامی مشارکت دارند که تمامی تمهیدات لازم و دوره های آموزشی مورد نیاز برای این افراد برگزارشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان به برگزاری انتخابات مجلس هشتم به صورت رایانه ای اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر تهیه سیستم رایانه برای کلیه شعبه های اخذ رای بیش از 200 دستگاه رایانه مازاد نیاز نیز فراهم شده و در صورت بروز مشکل از آنها استفاده خواهد شد.

حسن زاده یادآور شد: کارت ملی اکثر مردم استان کردستان صادر شده و با توجه به فعالیت ادارات ثبت احوال در استان در حال حاضر تعداد افراد فاقد کارت و شماره ملی شهرستانهای استان بسیار پائین است.

وی گفت: بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشور در استان کردستان بیش از 950 هزار نفر واجد شرکت در انتخابات مجلس هشتم هستند.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان کردستان نیز در خصوص برنامه های این ستاد برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در 24 اسفند اظهار داشت: بیش از یک هزار نفر بازرس و سربازرس برای نظارت هر چه بهتر بر امر برگزاری انتخابات در استان آموزش دیده و در حال حاضر آماده برگزای انتخاباتی باشکوه هستند.

کریم مهرشاد عنوان کرد: تا کنون نیز تخلف قابل بحثی به ستاد بازرسی انتخابات ارجاع داده نشده و گزارشهای رسیده فقط در حد تخلفات بسیار کم اهمیت بوده که به سرعت به آنها رسیدگی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: مردم استان کردستان در انتخابات مجلس با حضور گسترده خود در انتخابات بار دیگر وفاداری خود به آرمان های نظام مقدس ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

استان کردستان با جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری دارای شش کرسی نمایندگی در مجلس است.