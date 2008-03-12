به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد جشنواره و نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی شهر مردادماه 87 در شش رشته عکاسی، نقاشی، پوستر، کاریکاتور، طراحی و تصویرسازی برای دیوارنگاری در 2 موضوع شهری و آزاد برگزار می‌شود.

متقاضیان برای شرکت در جشنواره باید ساکن تهران باشند و آثار خود را به دبیرخانه منطقه محل سکونت خود در فرهنگسراهای ملل، ابن سینا، کودک، طبیعت، دختران، بانو، مدرسه، خانواده، قرآن، انقلاب، نوجوان، سالمند، اخلاق، پایداری، خاوران، بهمن، اقوام، خاتم، ولاء، تهران، هنر، شفق، تفکر و هنر یا دبیرخانه مرکزی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) ارائه دهند.

انتخاب آثار دو مرحله‌ای است؛ آثار هر منطقه را گروههای سه نفری در هر یک از رشته‌های ششگانه انتخاب می‌کنند و سپس در هر بخش و موضوع پنج اثر برتر برگزیده و برای داوری نهایی به دبیرخانه مرکزی ارجاع می‌شود. در مرحله نهایی سه نفر از هنرمندان متخصص هر رشته انتخاب نهایی را به انجام می‌رسانند و در پایان به هر یک از آثار برگزیده جوایزی اهداء می‌شود.

آثار راهیافته به مرحله نهایی به صورت نمایشگاههای مستقل در مراکز فرهنگی هنری مناطق تهران به نمایش درخواهد آمد و همزمان با برپایی نمایشگاه، کارگاههایی با حضور هنرمندان پذیرفته شده و سایر علاقمندان با نظارت اساتید رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. این آثار بعد از انتخاب نهایی در نمایشگاهی مستقل به نمایش درمی‌آید.