آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره میراث فرهنگی و رسانه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا موسوی دبیر جشنواره با بیان این مطلب از وصول بیش از 250 اثر از سوی دبیرخانه خبر داد و افزود: پیش از این پایان اسفند ماه به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده بود که با توجه به همزمانی آن با پایان دوره مورد نظر در چاپ مطالب و نیز در پاسخ به درخواست مکرر علاقه مندان، با افزوده شدن یک ماه، پایان فروردین ماه سال آتی به عنوان مهلت نهایی ارسال آثار تعیین گردید.

وی از علاقه مندان به شرکت در جشنواره دعوت کرد آثار منتشر شده خود در نشریات و خبرگزاری های رسمی را در قالب های خبر، گزارش خبری، توصیفی، تحقیقی و تحلیلی، گفتگو، مقاله، یادداشت، سرمقاله، عکس و در بخش تولیدات دیداری و شنیداری نیز در قالب های خبر، گزارش، میزگرد و گفتگو، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم های یک دقیقه ای به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گفته موسوی جشنواره دارای دو بخش ویژه و سراسری می باشد که محورهای موضوعی بخش سراسری شامل جلوه های متنوع میراث فرهنگی از جمله میراث طبیعی، معنوی و مکتوب، میراث فرهنگی و توسعه پایدار، راهکارهای شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی، حفظ و احیا و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی، چالش ها، موانع و راهکارهای ثبت آثار در عرصه میراث فرهنگی، ادبیات و هنر و میراث فرهنگی، مشارکت مردمی و میراث فرهنگی، کاربری های گردشگری آثار تاریخی، میراث فرهنگی و جایگاه جهانی است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: پدید آورندگان آثار رسانه ای در صورت تمایل می توانند علاوه بر حضور در بخش سراسری، آثار خود را در بخش ویژه جشنواره با سه محور موضوعی شامل جایگاه موزه ها و گنجینه ها در میراث فرهنگی، نقش رسانه ها در فرهنگسازی و اطلاع رسانی صحیح در عرصه میراث فرهنگی و نقش نهادهای آموزشی در صیانت از میراث فرهنگی ارسال کنند.

موسوی تصریح کرد: تنها آثاری در جشنواره شرکت داده می شود که از تاریخ اول فروردین تا 29 اسفند ماه 1386 در یکی از خبرگزاری ها و نشریات رسمی و یا شبکه های رادیویی و تلویزیونی منعکس شده باشد اما برای شرکت در قالب های پویانمایی، نماهنگ و فیلم های یک دقیقه ای نیازی به انعکاس رسانه ای نیست.

وی حداکثر تعداد آثار برای شرکت در هر قالب رسانه ای را پنج اثر ذکر کرد و افزود: آثار بدون امضاء و یا دارای نام مستعار تنها با تایید رسمی مدیر رسانه به مرحله نهایی راه خواهد یافت، هم چنین چنانکه یک اثر به طور مشترک و گروهی تولید شده باشد، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، از گروه تقدیر به عمل خواهد آمد.

موسوی در خصوص چگونگی ارسال عکس به جشنواره، توضیح داد: شرکت کنندگان در زمینه عکس لازم است علاوه بر ارسال نسخه انعکاس یافته در رسانه، عکس را حداقل در ابعاد 15 در 20 و حداکثر 30 در 40 ارسال کنند.

گفتنی است، نشانی دبیرخانه جشنواره تغییر یافته و علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام، نبش زنجان جنوبی ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل روابط عمومی ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4 و 66059003 تماس حاصل نمایند. همچنین نشانی اینترنتی www.chtn.ir جهت دریافت فراخوان و جزئیات جشنواره در دسترس علاقه مندان است.

سومین جشنواره سراسری "میراث فرهنگی و رسانه" همزمان با هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ماه 1387 برگزار می شود.