تصویب تأسیس نخستین دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات جهان با هدف مطالعه کشورهای گوناگون با رویکردی کشوری و بین رشته ای راه اندازی شده است.

اندیشه آغازین مطالعات کشوری در سال 1383 با راه اندازی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشگاه تهران تحقق یافت و در همان سال نخستین گروه دانشجویان رشته مطالعات آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.



این اندیشه با تلاش برای مطالعه سایر کشورهای جهان با راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته های مطالعات بریتانیا، فرانسه، روسیه شکل گرفت و سرانجام به ظرفیتی برای تاسیس دانشکده مطالعات جهان تبدیل شد و در زمستان 1386 با تلاش بی وقفه بنیانگذاران این شیوه مطالعاتی در ایران و درایت مسئولان دانشگاه تهران رویش علمی و معرفتی جدیدی را در عرصه نماد علم و فرهنگ ایران به ارمغان آورد.



هم اکنون رشته های جدیدی چون مطالعات آلمان، مطالعات هند، مطالعات اسپانیا و مطالعات آمریکای لاتین به تصویب رسیده و برنامه راه اندازی مطالعات کشورهای دیگری نیز تدوین شده است.