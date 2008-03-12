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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

تصویب تأسیس نخستین دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران

تصویب تأسیس نخستین دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران

تاسیس دانشکده مطالعات جهان در هیئت رئیسه دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانشکده مطالعات جهان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات جهان با هدف مطالعه کشورهای گوناگون با رویکردی کشوری و بین رشته ای راه اندازی شده است.

اندیشه آغازین مطالعات کشوری در سال 1383 با راه اندازی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشگاه تهران تحقق یافت و در همان سال نخستین گروه دانشجویان رشته مطالعات آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

این اندیشه با تلاش برای مطالعه سایر کشورهای جهان با راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته های مطالعات بریتانیا، فرانسه، روسیه شکل گرفت و سرانجام به ظرفیتی برای تاسیس دانشکده مطالعات جهان تبدیل شد و در زمستان 1386 با تلاش بی وقفه بنیانگذاران این شیوه مطالعاتی در ایران و درایت مسئولان دانشگاه تهران رویش علمی و معرفتی جدیدی را در عرصه نماد علم و فرهنگ ایران به ارمغان آورد.

هم اکنون رشته های جدیدی چون مطالعات آلمان، مطالعات هند، مطالعات اسپانیا و مطالعات آمریکای لاتین به تصویب رسیده و برنامه راه اندازی مطالعات کشورهای دیگری نیز تدوین شده است.

کد مطلب 653564

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