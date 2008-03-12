روزانه 32 هزار در مشهد با قطار جابجا می شوند

محمد هادی ضیایی مهر ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ناوگان حمل و نقل ریلی استان نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از راه اندازی خط های جدید قطار در مسیرهای مشهد - کاشان و مشهد - قم خبر داد و بیان داشت: قطار مسیر تهران - تربت حیدریه نیز راه اندازی شده که در آینده تا خواف هم ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به وضعیت ایستگاه راه آهن مشهد اظهار داشت: امکانات رفاهی مناسب از جمله آسانسور و سرویسهای بهداشتی در ایستگاه راه آهن مشهد نصب شده و آماده بهره برداری است.

ضیایی مهر از آمادگی همه امکانات بخش ریلی و رجا برای استقبال از مسافران خبر داد و گفت: توان ریلی کشور توان پاسخگویی به یک پنجم از تقاضا را داراست که امیدواریم این رقم امسال بهبود یابد.

