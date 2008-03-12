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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۱:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

روزانه 32 هزار در مشهد با قطار جابجا می شوند

روزانه 32 هزار در مشهد با قطار جابجا می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: پیش بینی می کنیم روزانه 32 هزار مسافر از طریق 70 رام قطار رفت و برگشت جابجا شود.

محمد هادی ضیایی مهر ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ناوگان حمل و نقل ریلی استان نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از راه اندازی خط های جدید قطار  در مسیرهای مشهد - کاشان و مشهد - قم خبر داد و بیان داشت: قطار مسیر تهران - تربت حیدریه نیز راه اندازی شده که در آینده تا خواف هم ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به وضعیت ایستگاه راه آهن مشهد اظهار داشت: امکانات رفاهی مناسب از جمله آسانسور و سرویسهای بهداشتی در ایستگاه راه آهن مشهد نصب شده و آماده بهره برداری است.

ضیایی مهر از آمادگی همه امکانات بخش ریلی و رجا برای استقبال از مسافران خبر داد و  گفت: توان ریلی کشور توان پاسخگویی به یک پنجم از تقاضا را داراست که امیدواریم این رقم امسال بهبود یابد.

کد مطلب 653565

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