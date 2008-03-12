تعطیلات نوروز بهترین زمان برای بازدید از جاذبه های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر قصد دارید در ایام تعطیلات نوروز در تهران بمایند ، بهترین تصمیم را گرفته اید.

چون درایام تعطیلات نوروز، تهران دارای مطلوبترین هوا و خیابانها نیز خلوت ترین روزهای سال را خواهند داشت، گذشته از این دو امتیاز شما فرصت این را خواهید داشت که سری به گوشه و کنار شهر بزنید وازجاذبه های تهران دیدن کنید.

از آنجا که موزه های تهران معمولا مهجور و ناشناخته مانده است ، پیشنهاد ما بازدید از موزه های تهران است اما لازم است که قبل ازعزیمت ، با تماس تلفنی از روز و ساعت فعالیت هر یک از موزه ها اطمینان حاصل کنید.

موزه ایران باستان

این موزه از نظر ارزش ، اهمیت ، کثرت و قدمت اشیا یکی از موزه های معتبر جهان است و از سال 1314 تا 1316 با طرح ، نقشه و اجرای آندره گدار فرانسوی ساخت آن به طول انجامیده است.

این موزه در خیابان امام خمینی ، ابتدای خیابان 30 تیر قرار دارد و شماره تماس آن نیز 6- 66702061 است.

سر در باغ ملی

پس از بازدید از موزه ی ایران باستان با 4 دقیقه پیاده روی به طرف میدان امام خمینی به بنایی تاریخی خواهید رسید که به عنوان یکی از نمادهای شهر تهران شناخته می شود، سردرباغ ملی در سال 1340 هجری قمری در مدخل میدان مشق سابق که محل نظامی قشون عهد قاجار بود ، ساخته شده است.

مجموعه کاخ گلستان

این مجموعه یادگاری به جا مانده از ارگ تاریخی تهران است که شاه عباس صفوی آنرا پایه گذاری و تکمیل نمود.

موزه فرش

ساختمانی به شکل 8 ضلعی و به سبک معماری مدرن در خیابان فاطمی ، تقاطع کارگر قرار دارد که نمونه هایی از فرشهای نفیس و ارزشمند ایرانی از مناطق مختلف را در خود جای داده است . علاقه مندان می توانند برای کسب سایر اطلاعات با شماره تلفن موزه 88962703- 88967707 تماس بگیرند.

موزه رضا عباسی

یکی از غنی ترین و نفیس ترین مجموعه های خط و کتابت موجود در ایران در این موزه قرار دارد. این موزه درخیابان شریعتی ، نرسیده به پل سید خندان واقع شده و شماره تلفن موزه رضا عباسی نیز3- 88863001 است.

مجموعه کاخ موزه سعد آباد

مجموعه سعد آباد در عهد قاجار با ساخت کاخی که امروزه به نام کاخ سبز شهرت دارد، ساخته شد.

پس از کودتای 1299 کاخهای دیگری در آن ساخته شد و امروزه این کاخها که محل سکونت خاندان پهلوی بوده به موزه تبدیل شده است از جمله کاخهای این مجموعه می توان به ملت ، رجعت، نظامی و سبز اشاره کرد.

مجموعه سعد آباد در خیابان ولیعصر ، نرسیده به تجریش ، انتهای خیابان شهید فلاحی قرار دارد و شماره تلفن آن نیز 9- 22282031 است.