این کارگردان باسابقه تئاتر کودک و نوجوان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سال 87 آخرین سال حضور من بعد از 35 سال خدمت و فعالیت در عرصه تئاتر کودک و نوجوان کانون است و می‌خواهم در آخرین سال حضورم فعالتر و مفیدتر از سابق باشم. برای همین سال 87 را با پنج کار نمایشی کودک و نوجوان سپری خواهم کرد."

بزدوده درباره فعالیت‌های خود در سال 87 افزود: "سه نمایش را آماده اجرا می‌کنم که "مزرعه مشتی جون" یکی از آنهاست و برای جشنواره تئاتر عروسکی آماده می‌شود. "کوزه عسل نیست!" را هم برای اجرا در مرکز تولید تئاتر کانون آماده خواهم کرد. دوست دارم نمایش عروسکی "گل گلی جون" را که دو سال پیش در جشنواره تئاتر عروسکی اجرا کردم، دوباره به صحنه ببرم."

وی افزود: "سال آینده دو کار را نیز به عنوان طراح و سازنده عروسک و دکور همراهی خواهم کرد که یکی "زندگی و ماجرای شهادت حضرت قاسم (ع)" نام دارد و برای ایام محرم اجرا خواهد شد و دیگری "آبی‌ترین آسمان" است که اول اردیبهشت 87 در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اجرا می‌شود."

بزدوده در پایان یادآور شد: "در کنار همه این کارها من از تیرماه سال 86 دوره آموزشی "بداهه‌سازی در تئاتر" را در مرکز تئاتر کانون شروع کردم و می‌خواهم سال 87 نیز به آموزش علاقمندان تئاتر بپردازم."