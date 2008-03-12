15 واحد انبوه پز نان در ایام نوروز 24 ساعته در مشهد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد عبدوس عصر امروز در نشستی خبری افزود: 120 واحد نانوایی در اطراف حرم مطهر و خیابانهای اصلی منتهی به آن تا ساعت 24 کار می کنند.

وی همچنین گفت: برنامه ریزی شده است ایم تا پایان سال، گندم مورد نیاز کارخانجات آرد تا پایان فروردین ذخیره شود تا در مورد تامین آرد نگرانتی وجود نداشته باشد.

عبدوس از اختصاص 100 دستگاه کامیون برای حمل آرد خبر داد و افزود: کارخانجات آرد سازی از روز سوم نوروز فعال خواهند بود.

همچنین علی صفرزاده رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی گفت: 122 اتحادیه صنفی بصورت 24 ساعته بر این واحدها نظارت کرده و به شکایات مردم رسیدگی می کنند.

صفرزاده گفت: سعی می کنیم شیر رایانه ای را در روزهای تعطیل نوروز هم توزیع کنیم.

وی از توزیع میوه در مراکز خاص توزیع در شهر مشهد خبر داد و گفت: سیب و پرتقال سال گذشته در مشهد در 15 مرکز توزیع می شد که این تعداد به 50 مرکز افزایش خواهد یافت و امیدواریم با این اقلام قیمت میوه ثابت و در مرحله بعد کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی افزود: طی 10 روز گذشته دو هزار تن برنج ثبت سفارش شده است که به تدریج در شبکه توزیع مردمی قرار خواهد گرفت.