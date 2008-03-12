شش شهرستان فارس با بحران جدی آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مزدا کمپانی زارع پیش از ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح بحران آب در فارس افزود: از این شهرستان ها نی ریز و لارستان در حالت فوق بحرانی هستند و چهار شهرستان دیگر نیز در جنوب و جنوب شرقی فارس واقع شده اند.

وی اظهار داشت: آب شور در حاشیه جنوبی دریاچه بختگان یک معضل اساسی محسوب شده و باید برنامه ریزی های لازم برای اصلاح این وضعیت صورت گیرد.

کمپانی زارع بیان کرد: فارس با دارا بودن ویژگی هایی نظیر تعدد جنگل، دریاچه هایی نظیر پریچان و بختگان، آبشار مارگون و جنگل سروستان از معدود مناطق شناخته شده در سطوح بین المللی بوده که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این بحرانها با اجرای تمهیدات لازم اقدام کرد.

در ادامه این نشست عضو هیئت علمی و مدیریت مناطق بیابانی گفت: در بحث مبارزه و کنترل تخریب منابع طبیعی و رفع بحران های موجود تاکنون فعالیت و اقدامات متعددی صورت گرفته که شامل فعالیت های بازدارنده، اصلاحی و احیایی است.

مسعود مسعودی ادامه داد: برای رفع بحرانها و اصلاح برخی مشکلات ابتدا باید نقاط بحرانی شناسایی شود سپس فعالیت های مدیریتی و کنترلی لازم صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تخریب منابع طبیعی را جزو یکی از سه چالش های عمده جهانی یاد و اضافه کرد: سالانه فرسایش خاک در جهان معادل 400 میلیارد دلار خسارت وارد می کند که کشور ما سهم عمده ای در این بخش دارد.

مسعودی این تخریب را شامل فرسایش آب، فرسایش باد، شوری خاک و افت آب زیرزمینی عنوان کرد و افزود: طبق آمار، ایران در این موارد در رتبه اول جنوب آسیا قرار دارد.