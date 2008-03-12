به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم که "آگورا" نام دارد و عنوان انگلیسی آن "غبار زمان" است، درباره برده‌ای است که در مصر باستان عاشق بانوی خود هیپاتیا می‌شود.





همایون ارشادی در صحنه‌ای از فیلم "بادبادک‌باز"

ریچل وایس که در دو فیلم نخست مجموعه "مومیایی" حضور داشت و برای فیلم "باغبان وفادار" برنده اسکار شد، نقش هیپاتیا را بازی می‌کند و اسکار ایزاک بازیگر فیلم "داستان میلاد مسیح" (2006، کاترین هاردویک) نقش اورستس را ایفاء می‌کند که عشق او به هیپاتیا یک طرفه است. روپرت ایوانز هم دیگر بازیگر فیلم جدید آمنابار است.

"آگورا" با بودجه‌ای در حدود 50 میلیون یورو (73 میلیون دلار) ساخته می‌شود و فیلمبرداری از این ماه در مالت آغاز شده است. این دومین فیلم آمنابار 36 ساله پس از فیلم موفق "دیگران" با بازی نیکل کیدمن است که سال 2001 هشت جایزه گویا معادل اسپانیایی اسکار را دریافت کرد.

او سال 2004 برای فیلم "دریای درون" با بازی خاویر باردم برنده جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شد و فیلم او جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را نیز برد. آمنابار سال 1997 با فیلم "چشمانت را باز کن" با بازی پنه لوپه کروز به شهرت رسید که بعدها نسخه آمریکایی آن با نام "آسمان وانیلی" ساخته شد.

ارشادی به عنوان بازیگر فیلم‌های "طعم گیلاس"، "درخت گلابی"، "مزاحم"، "رویای خیس" و "سیمای زنی در دوردست" را در کارنامه دارد.