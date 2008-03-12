وزنه برداران در طرح تربیت امیدهای المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، داود ملکی مسئول کمیته آموزش فدراسیون وزنه برداری کشورمان در خصوص برگزاری این کلاس ها به روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری کشورمان گفت: فدراسیون وزنه برداری با همکاری آکادمی ملی المپیک مدتی است برنامه پرورش استعدادهای ورزشی و پشتوانه سازی و تربیت ورزنه برداران نوجوان را برای حضوری موفق در بازیهای المپیک 2012و 2016 تحت عنوان طرح ویژه تربیت امیدهای المپیک آغاز کرده که تاکنون دو مرحله از این طرح به اجرا در آمده است.



وی در ادامه اظهار داشت: سومین مرحله این طرح از صبح امروز با حضور 33 وزنه بردار از استان های مازندران، گیلان و گلستان آغاز و به مدت دو روز برگزار خواهد شد.