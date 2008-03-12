اولین پاسگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین پاسگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی خراسان رضوی مستقر در محل اداره منابع طبیعی شهرستان مشهد گفت: همه سازمانها و دستگاهها باید در حفاظت از منابع طبیعی نقش محوری داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بر حفظ، بهره برداری صحیح و برخورد قاطع با متجاوزان در عرصه منابع طبیعی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت آموزش به مردم گفت: هنوز بسیاری از مردم اطلاعات کافی راجع به عرصه های منابع طبیعی ندارند.

اسماعیلی از منابع طبیعی و ثروتهای طبیعی به عنوان مواهب الهی نام برد و افزود: منابع طبیعی قابل جایگزینی نیست و حیات انسان به آن بستگی دارد اما ثروتهای طبیعی همچون معادن و ... جایگزین دارد که متاسفانه مردم به این مقوله بیشتر توجه دارند.

محمد حسن شریعتی مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این مراسم حفاظت از منابع طبیعی را از اولین وظایف این اداره برشمرد و گفت: اگر مردم منابع طبیعی را از خودشان بدانند نخواهند گذاشت کسی جایی را تصرف کند.

سرهنگ عبدالله تکلو فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان رضوی که فرماندهی پاسگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی را برعهده دارد هدف از تشکیل این پاسگاه را تسریع در پرونده های قضایی منابع طبیعی اعلام کرد.

وی گفت: طی یک ماه راه اندازی به صورت آزمایشی این پاسگاه 90 هکتار از اراضی تصرف شده خلع ید شده است.

شماره تلفن 09696 پل ارتباطی مردم و منابع طبیعی است که آماده پاسخگویی به مردم در خصوص مسائل تصرف، تخریب و ... در خراسان رضوی است.