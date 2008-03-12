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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۱

بان کی مون در اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت می کند

بان کی مون در اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت می کند

دبیرکل سازمان ملل متحد امروز با هدف شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی وارد پایتخت سنگال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون در مراسم افتتاحیه کنفرانس سران کشورهای اسلامی که روزهای پنجشنبه و جمعه(23 و 24 اسفند) در داکار برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

همچنین بان کی مون امروز در مراسم امضای توافقنامه جدید صلح میان رئیسان جمهوری سودان و چاد درداکار شرکت می کند.

به گفته مسئول اطلاع رسانی دفتر منطقه ای سازمان ملل متحد در سنگال، بان کی مون بر نشست عمر البشیر رئیس جهوری سودان و ادریس دیبی همتای چادی وی برای امضای توافقنامه جدید صلح میان طرفین نظارت خواهد کرد.

این توافقنامه که از سوی مقامهای سنگالی ارائه شده، به عنوان راه حل نهایی مناقشه موجود میان دو کشور از سال 2003 تا کنون، اعلام شده است که پس از تلاش شورشیان برای سرنگون حکومت دیبی در اوایل فوریه ارائه شد؛چاد، سودان را متهم کرده است به شورشیان مخالف انجامنا پناه داده است.

کد مطلب 653587

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