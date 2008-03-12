اعلام مقررات ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در روز انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به منظور تسهیل حرکت وسایل نقلیه و ایمنی تردد شهروندانی که در روز جمعه 24/12/86 در حوزه های رای گیری حضور به هم می رسانند، مقررات ویژه ای را به شرح زیر به مرحله اجرا در می آورد:

1- توقف اتومبیل و موتورسیکلت در اطراف شعب اخذ رای که موجب سد معبر و ترافیک بشود ممنوع بوده و در صورت مشاهده، وسیله نقلیه پارک شده به محل امن دیگری منتقل خواهد شد.

2- تردد بی مورد موتور سیکلت در اطراف شعبه های اخذ رای غیر مجاز بوده و از راکبین درخواست می شود از تردد در اطراف شعب مذکور خودداری نمایند.

3- به همراه داشتن اوراق مالکیت، کارت مشخصات خودرو و گواهینامه رانندگی به هنگام کنترل های مقطعی به تمامی رانندگان و موتور سواران توصیه می گردد.

4- تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین به استثنا کامیون های حامل سوخت و مواد فاسد شدنی از ساعت 6 صبح مورخه 24/12/86 تا پایان ساعت رای گیری در معابر شهری ممنوع اعلام می گردد.

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بکارگیری کلیه امکانات جهت برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات جمعه آتی در خدمت شهروندان بوده و درخواست می نماید، رانندگان ضمن رعایت کامل مقررات با عوامل مستقر همکاری لازم به عمل آورند، در همین ارتباط مرکز فرماندهی و کنترل با شماره تلفن 66935577 و شماره 110 به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس گیرندگان عزیز خواهد بود.