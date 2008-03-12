تیم بسکتبال صباباتری به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار از مرحله پلی اف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا تیم های صباباتری در یک دیدار کاملا یک طرفه تیم الحلا عراق را با نتیجه 122 بر51 شکست مواجه کرد.

در این بازی شاگردان مهران شاهین طبع که به عنوان تیم نخست گروه اول مرحله مقدماتی راهی دور پلی اف شده بودند، با کسب برتری 37 بر12 و 24 بر10 در کوارترهای اول و دوم نیمه نخست مسابقه را با نتیجه 61 بر22 به پایان رساندند.

در نیمه دوم این دیدار که از ساعت 14 در سالن اندیشه شهرک بعثت آغاز شد باز هم جریان کامل بازی در دست بسکتبالیست های صباباتری بود، طوریکه کوارترهای سوم و چهارم هم به ترتیب با نتایج 28 بر9 و 33 بر20 به سود صباباتری خاتمه یافت تا این تیم برنده نهایی اولین بازی مرحله پلی اف باشد.

تیم صباباتری با کسب برتری در این دیدار به عنوان اولین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد ضمن اینکه تیم الحلا عراق هم باید دیدارهای خود را برای کسب عنوان پنجم تا هشتم بازی ها ادامه دهد.

در جریان دیدار تیم های صباباتری و الحلا عراق، مهران شاهین طبع به غیر از بهزاد افرادی از هر 11 بازیکن دیگر خود استفاده کرد.

با وجود پیروزی صباباتری در این میدان، حمزه بسکتبالیست شماره 4 الحلا عراق با کسب 21 امتیاز در مدت 38 دقیقه حضورش در زمین بهترین بازیکن میدان شد. در تیم صباباتری علی باهران با 17 امتیازی که در مدت 31 دقیقه حضور در زمین به دست آورد، بهترین بازیکن صباباتری لقب گرفت.

سایر بازی های مرحله پلی اف رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا طبق این برنامه امروز انجام می شود:

* الریاضی لبنان –الاهلی یمن (ساعت 16)

* پتروشیمی – الاتحاد سوریه (ساعت 18)

* زین اردن – ارتودکس اردن (ساعت 20)

یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از یکشنبه هفته جاری در ماهشهر آغاز شده است. در پایان این بازی ها که تا 25 اسفندماه ادامه دارد، 3 تیم برترراهی مرحله نهایی پپیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا می شوند.