آغاز اکران "دایره زنگی" با 20 سینما

به گزارش خبرنگار مهر، "دایره زنگی" نخستین تجربه بلند سینمایی بخت‌آور است که در سینماهای آزادی، ایران، ماندانا، اریکه ایرانیان، پارس، عصر جدید، جوان، ماندانا، پیروزی، جمهوری، حافظ، موزه سینما، المپیا، فرهنگسرای نیاوران، جی، پردیس تماشا، قیام، فلسطین، مرکزی و فرهنگسراهای فدک و اشراق به نمایش عمومی درمی‌آید.

همچنین "دایره زنگی" همزمان با تهران در شهرستان‌های شیراز، کرمان، اراک، مشهد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، اهواز، یزد، کرج و ... روی پرده خواهد رفت. کارهای تبلیغاتی و نصب بیلبوردهای این فیلم که پخش آن به عهده هدایت فیلم است نیز به زودی آغاز خواهد شد.

خلاصه داستان این فیلم آمده است: صبح روز جمعه شیرین و محمد تنها تا پایان روز فرصت دارند هزینه تعمیر خودرویی را که با آن تصادف کرده‌اند تأمین کنند. این دو به ناچار راهی خانه‌ای در شمال شهر می‌شوند تا با کاری که انجام می‌دهند پول مورد نیاز را تأمین کنند.

در "دایره زنگی" مهران مدیری، باران کوثری، صابر ابر، امین حیایی، بهاره رهنما، امید روحانی، نگار فروزنده، حامد بهداد، محمدرضا و ملیکا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، نیلوفر خوش‌خلق، نیما شاهرخشاهی، اکرم محمدی، امیر نوری، محسن قاضی مرادی، کیانوش گرامی و آفرین چیت‌ساز به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: اصغر فرهادی، صدابردار: بهمن اردلان، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مجتبی متولی، عکس: سروناز مستوفی و عبدالله عبدی‌نسب، منشی صحنه: مریم نراقی، محصول بشرا فیلم.