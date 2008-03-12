تهران به طرح جامع امنیتی راهبردی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محتاج در جلسه شورای تامین استان تهران با اشاره به ویژگی استان تهران با دارا بودن 20 درصد جمعیت کشور و 50 درصد منابع بانکی که سیل مهاجرت را به تصور رفاه به سوی خود سوق داده است ، تصریح کرد: شهر بزرگ دارای قدرت بزرگی است و عوامل مثبت ومنفی آن نیز حائز اهمیت است.

وی ضمن تشکر از اعضای شورای تامین استان تهران و به ویژه استاندار تهران به عنوان رئیس این شورا اظهار داشت: علیرغم اینکه استان تهران به عنوان استانی که پایتخت در آن واقع شده است و به مناسب حساسیتها و ویژگیهای خاص ، می بایست دارای پیشرفته ترین امکانات باشد، اما با همین امکانات محدود، با پیشتکار وتدبیر توکل استاندار و اعضا شورا در وضعیت مطلوبی بسر می برد و مردم شریف این استان الحمدالله آرامش خاطر امنیتی را به خوبی احساس می کنند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: تدوین طرح جامع امنیتی و راهبردی برای تهران ضروریست و اجرای الزامات آن همچون الزامات مسائل اجتماعی و شهرسازی در ساخت وسازها ملزوماتی است که تاکنون از آن غافل بودیم.

وی دستیابی به اطلاعات را اولین ابزار طرح راهبردی امنیت استان اعلام کرد و افزود: طرح امنیتی باید متکی بر شناسایی لایه های اطلاعاتی و دانش روز باشد.

وی خطاب به اعضا شورای تامین استان وشهرستانهای استان گفت: حتی الامکان از امنیتی کردن موضوعات پرهیز کنید و مسائل و چالش ها را در جایگاه خود مدیریت کنید تا به مسائل امنیتی تبدیل نشود.

محتاج به افزایش مطالبات مردمی اشاره کرد و افزود: افزایش مطالبات امری طبیعی است و باید بپذیریم که مطالبات بخش های مختلف از جمله تهران به عنوان پایتخت روبه افزایش است و پاسخگویی به آن به مدیران با دانشی نیاز دارد.

وی ظرفتیهای استان برای رفع این چالش ها را قابل توجه دانست و تصریح کرد: اجرایی کردن قابلیتهای امنیتی در تهران جوابگوی مسائل امنیتی استان خواهد بود.