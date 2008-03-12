کشف جسد مامور تحقیق درباره پروازهای مخفی سیا در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، معاون رئیس پلیس شهر منچستر با اعلام این مطلب در ادامه گفت: جسد "مایکل تاد" 50 ساله در منطقه "اسنودونیا" کشف شده است.

مایکل تاد مامور تحقیق درباره پروازهای مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) از انگلیس برای انتقال افرادی که به اتهام شرکت در فعالیتهای تروریستی به زندانهای مخفی در سایر کشورها بود.

به گفته معاون رئیس پلیس شهر منچستر، تاد از روز دوشنبه 20 اسفند و زمانی که برای پیاده روی به خارج از منزل رفته بود مفقود شده بود.

یادآور می شود، آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را برانگیخت.

دولتهای اروپایی، آمریکا را تحت فشار قرار داده اند تا توضیحاتی درباره پرواز هواپیمای حامل زندانیان سیا در اروپا ارائه دهد.

پیش از این نیز شورای اروپا، در گزارش جداگانه ای، گزارشهایی حاکی از عملیات مخفی و سری "سیا" در کشورهای مختلف جهان در دستگیری، بازجویی، شکنجه و انتقال متهمان خارجی به بازداشتگاههای تحت نظارت آمریکا را تایید کرده بود.

عفو بین الملل نیز با استناد به گزارشهای شورای اروپا، خواستار پیگیری نقش دولتهای حامی آمریکا در پنهان سازی و همدستی با این قبیل اقدامات ضد بشری و غیرقانونی و سوء‌استفاده این کشورها از مسائل امنیتی درنقض حقوق بشر شده بود.