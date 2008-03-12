ایران و نیجریه نهال دوستی بر زمین نشاندند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور آقای ابا امام مسئول کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و نیجریه ، مهندس حمید رضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ، دکتر مرتضی طالع معاون و مدیر کل جهانگردی ، گردشگری و صنایع دستی ایران و با همکاری فرهنگسرای ملل و انجمن دوستی ایران و نیجریه روز سه شنبه 21 اسفند ماه در بوستان قیطریه برگزار شد.

دکتر مرتضی طالع در این مراسم بر توسعه فرهنگی بین کشورهای اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت : ارتباط فرهنگی جغرافیا نمی شناسد و یکی از ابزار های شناسایی فرهنگها ، پتانسیل های بالقوه ای است که باید بالفعل شود،در همین راستا شهرداری تهران با برگزاری برنامه های نمادین در حذف فاصله های جغرافیایی بین کشور های اسلامی و آشنایی آنها با فرهنگ یکدیگر اقدامات موثری انجام داده است.

وی کشور آفریقا را دارای جاذبه ها و پتانسیل های طبیعی و حیات وحش دانست و گفت : آفریقا کشوری با تمدن است که ابزارهای ارتباطی آنها مانند ایران از چارپارخانه ها شروع و به شکل امروزی رسیده است . گفتنی است در ادامه این مراسم آقای اباامام مسئول کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و نیجریه به همراه مهندس حمید رضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک نهال کاج را با هدف دوستی و همبستگی بین دو کشور بر زمین کاشتند.