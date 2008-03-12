تعداد کاندیداهای کرجی به 55 نفر رسید

علیرضا بلاغت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری شهرستان کرج اظهار داشت: با استعفای غلامعلی آجورلو فرزند محمدعلی، سیمین فراهانی فرزند علی اکبر و مجید کلانتری فرزند غلامعلی شمار کسانی که در روزهای گذشته از نامزدی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی انصراف دادند به 10 نفر رسید و یک نفر نیز که حوزه انتخاباتی خود را از کرج به تهران منتقل کرده بود تعداد کاندیدای کرجی به 55 نفر رسید.

وی افزود: پس از تائید صلاحیت نهایی کاندیداهای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 66 نفر در شهرستان کرج امکان کاندیداتوری پیدا کرده اند و با آغاز ساعات تبلیغات به معرفی خود به شهروندان پرداختند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین قبل از شروع ساعات رسمی تبلیغات سه نفر حوزه انتخاباتی خود را از کرج به تهران و تبریز تغییر دادند که در شمارش کاندیدای کرجی محسوب نشده اند.