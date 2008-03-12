مهدوی کیا و رضایی به تیم ملی دعوت نمی شوند/ 7 لژیونر در تیم ملی

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی سرمربی تیم ملی که پیش از این اعلام کرده بود بدون توجه به نام و سابقه بازیکنان ، تنها نفراتی که شایسته حضور در تیم ملی هستند را به اردو دعوت خواهد کرد، در نخستین اقدام به احتمال فراوان مهدی مهدوی کیا و رحمان رضایی را برای دیدار با کویت به تیم ملی دعوت نخواهد کرد. در مورد مهدوی کیا گفته می شود مصدومیت کهنه ای که با آن دست به گریبان است و مخالفت باشگاه اینتراخت فرانکفورت دلیل اصلی دعوت نشدن او به تیم ملی است.

از جمع دیگر لژیونرها نیزعلی سامره ، رسول خطیبی ، رضا عنایتی و مهدی رجب زاده جایی در فهرست لژیونرهای تیم ملی جای ندارند.

آندرانیک تیموریان ، وحید هاشیمان ، علی کریمی ، ایمان مبعلی ، مهرزاد معدنچی ، میلاد میداودی و مسعود شجاعی 7 لژیونری هستند که برای دیدار با کویت در فهرست تیم ملی قرار خواهند داشت.

قرار است اردوی آمادگی تیم ملی برای دیدار با کویت از روز 24 اسفند ماه در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد .

دیدار تیم های ملی ایران و کویت در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 روز 6 فروردین ماه سال آینده در کویت برگزار خواهد شد .