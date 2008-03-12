برخورد با احداث شهرک زیتون در مجاورت پارک سرخه حصار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری صبح امروز در کنفرانس مطبوعاتی با بیان این مطلب اظهار کرد:خوشبختانه بودجه سال آینده شهرداری منطقه 13 در برخی از حوزه ها تا 300 درصد رشد داشته است و به طور میانگین بودجه شهرداری این منطقه رشدی 250 درصدی داشته است.

وی افزود: صد در صد برنامه های پیشنهادی ما در مورد تایید شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته و بودجه مورد نیاز برای تمامی طرح ها معادل 70 میلیارد تومان است.

شهردار منطقه 13 با بیان اینکه طرح و برنامه های سال آتی بسیار کارشناسی شده و دقیق و برگرفته از نیاز سنجی های منطقه بوده است ، تصریح کرد: از 18 آذرامسال تمام برنامه ها و طرح های سال آینده شهرداری منطقه 13 به معاونت های مختلف ابلاغ شده و زمینه سازی های لازم در راستای تحقق اهداف صورت گرفته است .

مهندس جعفری احداث ساختمان ستادی شهرداری منطقه 13 را از مهمترین پروژهای عمرانی این منطقه دانست و افزود: در راستای یکی کردن ساختمان های متعدد اداری شهرداری منطقه 13 ساختمانی با وسعت 23 هزار متر مربع زیر بنا احداث خواهد شد تا شهروندان بتوانند به راحتی تمامی کارهای خود را در یک ساختمان انجام دهند.

وی همچنین تعریض خیابان پیروزی و اتمام احداث اتوبان شهید باقری را از مهمترین پروژهای ترافیکی منطقه اعلام و تاکید کرد: تعریض خیابان پیروزی که از اهمیت ویژه ای برای منطقه و شهروندان برخوردار است سال آینده آغاز خواهد شد.

شهردار منطقه 13در مورد مهمترین پروژه های حوزه خدمات شهری گفت: زیباسازی منطقه در اولویت قرار دارد و در تلاش هستیم بر اساس منظر شهری الگوهای زیبا سازی منطقه را مطابق با آخرین الگوهای روز کرده و تغییر و تحولی جدی در این منطقه ایجاد نماییم .

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در این منطقه حدود 5/5متر مربع است ، گفت : بخش عمده سرانه فضای سبز منطقه مربوط به پارک سرخه حصار است و اگر بخواهیم سرانه فضای سبز درون منطقه را در نظر بگیریم ، این سرانه برای هر نفر زیر 3 متر است و به همین دلیل توسعه فضای سبز در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

مهندس جعفری در ادامه افزود: سال آینده 80 هزار متر مربع فضای فرهنگی و آموزشی در منطق 13 ایجاد خواهد شد و شهروندان این منطقه می توانند شاهد تحولات جدی در این زمینه باشند .

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تنها دو سینما درسطح منطقه وجود دارد توسعه سینما ها در اولویت قرار داشته و سال آینده عمیات اجرایی 4 سالن سینما در این منطقه آغاز خواهد شد .

شهردار منطقه 13 همچنین در مورد پارک فرا منطقه ای سرخه حصار اظهار کرد: در سال جاری 5/1میلیارد تومان برای تکمیل آب رسانی ، برق رسانی و فضا های خدماتی این پارک هزینه شده و در حال حاضر پارک سرخه حصار برای استفاده همزمان 5/1 میلیون نفر مناسب است و شهروندان می توانند در روز طبیعت در این پارک به راحتی سپری کنند.

وی با اشاره به ساخت شهرک زیتون در مجاورت این پارک گفت: مخالف ساخت وساز دراین شهرک هستیم و از متولیان امر از جمله وزارت مسکن ، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست خواسته ایم از ساخت و ساز دراین شهرک جلوگیری کنند تا برخوردی با شهروندان این منطقه صورت نگیرد.

جعفری افزود : ساخت و ساز در این شهرک منابع طبیعی و محیط زیست پارک سرخه حصار را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی همچنین در مورد عبور خط لوله گاز از پارک جنگلی سرخه حصار گفت : ما در حوزه خود مخالف این کار هستیم زیرا این امر می تواند خسارت زیادی را به منابع طبیعی ایجاد کند اما اگر مجوز های قانونی برای این کار داده شود ما نمی توانیم از این کار ممانعت کنیم.

شهردار منطقه 13 در پایان در مورد برج ایرتویا که سال ها در چهار راه تهران پارس نیمه کاره مانده گفت : شهرداری تهران اقدامات لازم جهت روان سازی احداث و تکمیل این پروژه را کرده است و بخش خصوصی مسئولیت تکمیل و بهره برداری از آن را دارد با این حال اگر مشکل خاصی در زمینه تهیه مواد مورد نیاز پیش نیاید این پروژه طی 2تا3 سال آینده به بهره برداری می رسد.