به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، رئیس کل اجرایی این گروه گفت: این بورس نوع جدیدی از شرکت بورس با ساختاری منحصر به فرد بوده که قادر است خدمات گسترده‌ای را در تمام سطوح به کاربران خود ارائه دهد.

از جمله خدمات این بورس می‌توان به پلتفرم‌های معاملاتی پشتیبانی‌کننده از انواع دارائی‌های پذیرفته شده در تمام سطوح، فن‌آوری خدمات مالی، ابزارها، آمار و ارقام مالی اشاره کرد.

هم اکنون این گروه 33/33 درصد از سهام «بورس مالی بین‌المللی دوبی (DIFX)» را در دست دارد. طبق توافق، بورس دوبی نیز مالکیت 9/19 درصد از سهام «گروه نزدک OMX» را برعهده دارد.

این گروه که بزرگترین شرکت بورس دنیا است ، معامله، فن‌آوری بورس و خدمات عمومی شرکت را در پنج قاره، با بیش از 3900 شرکت (که رتبه اول پذیرش در میان بازارهای عمده را در دست دارد) ارائه می‌دهد.

همچنین این شرکت طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی از جمله اوراق بهادار، ابزار بدهی، ابزارهای ساختار یافته و ETF را ارائه می‌کند.

فن‌آوری «نزدک OMX» نیز از عملیات بیش از 60 بورس ، سازمان‌های پایاپای و سپرده‌گذاری‌های مرکزی در بیش از 50 کشور پشتیبانی می‌کند.

این گروه بورس‌های هلسینکی، کپنهاک، استکهلم، ایسلند، تالین، ریگا، ویلنیوس و نزدک ایالات متحده را شامل می‌شود.