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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

کشتارگاه های سنتی مازندران ساماندهی می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه 23 کشتارگاه دام در استان به صورت سنتی فعالیت می کنند از ساماندهی همه کشتارگاههای استان تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید مختاری عصر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت مازندران در استانداری افزود: متاسفانه کشتارگاه های سنتی موجود در استان فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و ساحتارهائی برای نوسازی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی های سازمان دامپزشکی کشور خذف کشتارگاه های سنتی و احداث کشتارگاه های مکانیزه است.

مدیر کل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه چهار کشتارگاه صنعتی در شهرهای ساری، بابل، نور و نشتارود دارای مجوز و پروانه کشتار دام هستند، تصریح کرد: کشتارگاه های غیرمجاز سنتی شهرهای نکاء، جویبار، ساری غیرمجاز هستند.

مختاری با بیان اینکه در مازندران 90 تا 100 میلیون قطعه مرغ و 167 واحد مرغ مادر و 9 واحد مرغ اجداد وجود دارد، یادآور شد: در کشتارگاه های صنعتی می توان در یک ساعت دو هزار و 500 قطعه مرغ کشتار کنیم/

این مسئول با بیان این مهم که 85 درصد مرغ استان در داخل استان کشتار می شود گفت: تا پایان خرداد 88 کلیه کشتارهای دام در داخل کشتارگاه های مازندران کشته می شود.

وی مشکل اساسی کشتارگاه صنعتی بابل را مالی، تاسیسات و برق عنوان و اظهار امیدواری کرد: با جذب اعتبارات از سوی پشتیبانی امور دام کشور مشکلات کشتارگاه های استان مرتفع و آماده بهره برداری شود.

به گفته مدیر کل دامپزشکی مازندران افزود: ظرف ماههای آینده هشت کشتارگاه مرغ صنعتی در استان به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 653619

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