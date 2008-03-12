کشتارگاه های سنتی مازندران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید مختاری عصر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت مازندران در استانداری افزود: متاسفانه کشتارگاه های سنتی موجود در استان فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و ساحتارهائی برای نوسازی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی های سازمان دامپزشکی کشور خذف کشتارگاه های سنتی و احداث کشتارگاه های مکانیزه است.

مدیر کل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه چهار کشتارگاه صنعتی در شهرهای ساری، بابل، نور و نشتارود دارای مجوز و پروانه کشتار دام هستند، تصریح کرد: کشتارگاه های غیرمجاز سنتی شهرهای نکاء، جویبار، ساری غیرمجاز هستند.

مختاری با بیان اینکه در مازندران 90 تا 100 میلیون قطعه مرغ و 167 واحد مرغ مادر و 9 واحد مرغ اجداد وجود دارد، یادآور شد: در کشتارگاه های صنعتی می توان در یک ساعت دو هزار و 500 قطعه مرغ کشتار کنیم/

این مسئول با بیان این مهم که 85 درصد مرغ استان در داخل استان کشتار می شود گفت: تا پایان خرداد 88 کلیه کشتارهای دام در داخل کشتارگاه های مازندران کشته می شود.

وی مشکل اساسی کشتارگاه صنعتی بابل را مالی، تاسیسات و برق عنوان و اظهار امیدواری کرد: با جذب اعتبارات از سوی پشتیبانی امور دام کشور مشکلات کشتارگاه های استان مرتفع و آماده بهره برداری شود.

به گفته مدیر کل دامپزشکی مازندران افزود: ظرف ماههای آینده هشت کشتارگاه مرغ صنعتی در استان به بهره برداری می رسد.