سردرگمی آمریکا در برخورد با ایران؛ تلاش نافرجام برای تحریم بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس تلگرافی یهود (JTA) ، دست کم 26 نفر از دموکراتها این نامه را که از سوی سناتور " چارلز شومر" تهیه شده، امضا کرده اند. در بین این دموکراتها سناتور"هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا هم به چشم می خورد.

این نامه به دنبال گزارش روزنامه وال استریت ژورنال نوشته شد . این روزنامه گزارش داده بود: آمریکا در حال جمع آوری مدارکی است که نشان می دهد بانک مرکزی ایران به دیگر شرکتها و موسسات ایرانی در مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا کمک می کند.

این در حالی است که روزنامه فایننشال تایمز اخیرا نوشت: مقاومت برخی کشورهای اتحادیه اروپا برای توقف فعالیت بانکهای ایرانی در خاک خود، تلاشهای آمریکا را در اقدام علیه ایران به سبب برنامه هسته ای آن تضعیف کرده است.

در پی گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که طی آن به همکاری مثبت و شفاف ایران در رفع ابهامات و ارائه پاسخ سئوالات باقی مانده تاکید شده؛ آمریکا و برخی کشورهای غربی که دیگر توجیهی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی ندارند؛ به فضاسازی و ارائه ادعاها و اتهامات بی اساس پرداختند.



