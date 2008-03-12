مجلس هشتم متکثر و متوازن خواهد بود

حجت الاسلام مجید انصاری سخنگوی مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در انتخابات 24 اسفند تمامی احزاب و گروه ها حتی آنهایی که مورد بی مهری قرار گرفته اند، در حال دعوت مردم برای حضور پای صندوقهای رای هستند.

انصاری در پاسخ به سئوالی درباره دورنمای ترکیب مجلس هشتم، پیش بینی کرد جبهه اصلاحات و مستقلین در انتخابات مجلس هشتم اقبال خوبی برخوردار شوند.

این نماینده سابق مجلس افزود: تصور می کنم مجلس آینده متکثر و متوازن از جریانهای سیاسی درون نظام اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین باشد.

سخنگوی مجمع روحانیون مبارز همچنین اظهار امیدواری کرد: نگرش حاکم بر مجلس هشتم نگرشی خردگرا و مصلحت گرا به دور از کندروی و تندروی باشد تا مشکلات کشور حل شده و به آهنگ سند چشم انداز 20 ساله نیز عمل شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری مجلس هشتم خاطرنشان کرد: سامان دادن به امور مختلف کشور در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی و سایر حوزه ها باید از جمله اولویت های کاری مجلس آینده باشد.

انصاری رسیدگی به مسائل معیشتی، زندگی مردم، تورم و گرانی ، متوقف کردن روند تخریب ایران در عرصه بین المللی را نیز از اولویت های دیگر کاری مجلس هشتم توسط منتخبین مردم ارزیابی کرد.