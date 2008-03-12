انتخابات آزمون عظیم ملی است/ مرزبندی روشن با دشمن یک شاخص است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم سراسر کشور، انتخابات روز جمعه را، آزمون عظیم ملی برای افزایش «اقتدار و عزت ملت ایران و نظام اسلامی» خواندند و تأکید کردند: ملت هوشیار و مصمم ایران، با حضور پرشور و گسترده در این فریضة سیاسی – دینی، بار دیگر استکبار جهانی و به ویژه امریکا را ناامید و سرخورده خواهد کرد و با انتخاب نمایندگان اصلح، متدین – امین – معتقد به عدالت اجتماعی، متنفر از فساد، طرفدار حقوق محرومان، مدافع منافع ملی و دارای مرزبندی روشن با دشمن، مجلسی قدرتمند، پایبند به ارزشها و مبانی اسلام، و مفید برای کشور و ملت تشکیل خواهد داد.

ایشان با اشاره به مخالفت استکبار با «برگزاری انتخابات در ایران، حضور مردم در آن و انتخاب نمایندگان اصلح»، علت اصلی تلاش بی وقفه و گستردة تبلیغاتی – سیاسی بیگانگان را برای جلوگیری از حضور پر شور ملت در انتخابات 24 اسفند، دشمنی زورگویان جهانی با اسلام و جمهوری اسلامی دانستند و افزودند: آنان درک کرده اند که ملت بزرگ ایران، میداندار و پرچم دار روند بیداری و اقتدار امت اسلامی است، بهمین علت با هر مسئله ای که زمینه ساز «عزت و رفاه و پیشرفتِ ایران و ایرانی» باشد مخالفند.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر صدور قطعنامه ضد ایرانی برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات مجلس افزودند: کسانی که مدعی دمکراسی هستند به صراحت با دمکراسی و انتخابات در ایران دشمنی می کنند چرا که می دانند مردمسالاریِ نظام اسلامی زمینه ساز قدرت و پیشرفت ملت ایران است اما مردم آگاه و شجاع ایران، همچون همه رویدادهای مهم پس از انقلاب، این بار نیز پرشورتر از گذشته در انتخابات شرکت می کنند و نقشه های زورگویان بین المللی را «برای تضعیف نظام اسلامی و افزایش فشار به ایران»، خنثی خواهند کرد.

ایشان ، ایجاد تردید در مردم ایران را در زمینه خدمات بزرگ دولت و مجلس، یکی دیگر از اهداف تبلیغاتِ سیاسی بیگانگان دانستند و افزودند: مخالفان حضور ملت ایران در صحنه، درصددند درباره آزاد بودن و صحت و سلامت انتخابات تردید ایجاد کنند اما بنده با اطمینان کامل تأکید می کنم که انتخاباتی که تاکنون انجام شده، صحیح و درست بوده و انتخابات روز جمعه نیز همینگونه خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، مهمترین مسئله در انتخابات مجلس هشتم را ضرورت «حضور گسترده­ی» مردم خواندند و خاطر نشان کردند: این حضورِ تعیین کننده، در «30 سال اخیر» همواره مایه قدرت بیشتر کشور و دولت بوده و روز به روز، آرمانها و ارزشهای انقلاب را زنده تر کرده است.

ایشان استحکام ایمان و دیانت را در دلهای آحاد مردم، از مهمترین ارزشهای انقلاب خواندند و افزودند: عدالت اجتماعی – مبارزه با فساد – مردم سالاری دینی – تحمیل نکردن « آرای فردی، حزبی، دولتی و غیره»، به ملت و آزادی انتخاب مردم در چارچوب مقررات اسلامی از جمله­ی ارزشها و مبانی انقلاب است و مجلس هشتم نیز به یاری پروردگار و همت و دقت مردم با توجه به همین ارزشها شکل خواهد گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عملکرد متفاوت دوره های مختلف مجلس، درباره مسائل گوناگون از جمله انرژی هسته ای، ضرورت تأمل و تدبر مردم در انتخاب نامزدهای اصلح را خاطرنشان کردند و افزودند: آحاد مردم با هوشیاری، تحقیق و مراجعه به افراد «خبره، مطلع و مطمئن» نمایندگانی متدین – امین - طرفدار عدالت – مخالف با فساد – طرفدار محرومان - پایبند به خط امام و طرفدار ارزشها و مبانی اسلامی به مجلس بفرستند و به کسانی رأی دهند که با افکار و اهداف دشمنان دارای مرزبندی روشن و مشخص هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه اصل شرکت در انتخابات را دارای ثواب الهی دانستند و افزودند: البته دقت و تشخیص درست، اجر ثواب مضاعف را در پی خواهد داشت.

ایشان، ‌ابراز حساسیت مکرر مقامات امریکایی را درباره انتخابات مجلس هشتم، از نشانه های نادانی آنها برشمردند و افزودند: این مسئله موجب شده که ملتهای مسلمان، با حساسیت بیشتری انتخابات ایران را پیگیری کنند تا ببینند ملت ایران چگونه وارد این عرصه بزرگ می شود و چه کسانی را انتخاب می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر نترسیدن از دشنام و اخم دشمن، افزودند: امام بزرگوار معتقد بود دشمنان ملت، بی جهت و بدون هدف از کسی تعریف نمی کنند و ملت هوشیار ایران، این سخن امام را همواره در خاطر دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مرزبندی روشن مجموعه های سیاسی با بیگانگان خاطرنشان کردند: خوشبختانه بجز اقلیتی کوچک، مجموعه های سیاسی کشور درباره مبانی اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند اما در مقابل دشمن، باید رودربایستی و ملاحظه را کاملاً کنار گذاشت و با روشن کردن مرزها، فقط ملاحظه خدا و ملت را کرد و این، یک شاخص است.

ایشان افزودند: مردم در انتخاب نمایندگان مجلس این شاخص را نیز در نظر خواهند گرفت تا به یاری پروردگار و در پرتو «شور و شوق» و شرکت عمومی مردم، مجلس هشتم یکسره یا با اکثریتی قاطع، تبلور و تجسم واقعی آرمانهای ملت و ارزشهای اسلام و انقلاب شود و ضمن ادای وظایف گسترده و سنگین قانونگذاری و نظارت، راه را برای خدمت بیشتر دولت پرتلاش و خدمتگزار کنونی، هموارتر کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک حلول ماه مبارک ربیع الاول ، ماه ولادت و هجرت نبی مکرم اسلام ، سراسر زندگی پیامبر اعظم را الهام بخش، درس آموز و نشاط آفرین خواندند و تصریح کردند: اگر مسلمانان در این گنجینه نهفته، تدبر و تأمل کنند و به سیره و درسهای قولی و عملی پیامبر اسلام پایبند باشند، امت اسلامی به چنان موقعیتی در جهان می رسد که هیچ قدرتی توان زورگویی به مسلمانان و تهدید آنان را نداشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به صف آرایی علنی و صریح صهیونیستها و دولتهای زیر نفوذ آنان در مقابل اسلام و حملات سازمان یافته به شخصیت نبی مکرم اسلام خاطر نشان کردند: نظام سلطه از توجه ملتهای مسلمان به تعالیم پیامبر اعظم و نتیجه طبیعی آن یعنی بیداری امت اسلامی و قدرت گرفتن جامعه یک میلیارد و پانصد میلیونی مسلمانان وحشت دارد بهمین علت پیامبر خاتم و رحمه للعالمین را آماج حملات تبلیغاتی خود قرار داده است.

ایشان جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار اسلام و عمل به تعالیم پیامبر برشمردند و تصریح کردند:‌ حقوق بشر، دموکراسی و انرژی هسته ای بهانه های آمریکا برای فشار به ایران است اما مردم جهان ماهیت حقیقی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را درک کرده اند و با مشاهده فجایع غزه، فلسطین و عراق، امریکا و اسرائیل را بزرگترین دشمنان بشر می دانند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مخالفت رسمی رئیس جمهور امریکا با قانون منع شکنجه افزودند: مدعیان دفاع از حقوق بشر، رسماً پرچمدار شکنجه و شکنجه گری شده اند و همین واقعیات باعث شده است که شعار مرگ بر امریکا که روزی فقط از ایران شنیده می شد امروز به شعار مشترک ملتهای مسلمان و بسیاری از ملتهای غیرمسلمان تبدیل شود.

در این دیدار قشرهایی از مردم شهرهای مختلف کشور، جمعی از عشایر سراسر ایران، شماری از خانواده های معظم شهدا و تعدادی از کاروانهای راهیان نور حضور داشتند.