برقراری آتش بس منوط به لغو محاصره غزه و توقف تجاوزات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسماعیل هنیه" در سخنانی در دانشگاه اسلامی غزه گفت: توپ در زمین اسرائیل است. هرگونه آتش بسی باید دوجانبه، مشابه و کلی باشد.

وی افزود: اگر اسرائیل با پایان تهاجمات و لغو محاصره نوار غزه موافقت کند، مطمئنا پاسخی مثبت دریافت خواهد کرد.

یک مقام صهیونیست روز سه شنبه اعلام کرد که این رژیم موافقت کرده در صورت توقف حملات موشکی فلسطینیان، تهاجم به نوار غزه پایان یابد.

براساس گفته های این مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، تل آویو این موضوع را به اطلاع مصر رسانده و رژیم اسرائیل توافقنامه ای را با مصر امضا کرده است که به موجب آن تا زمانی که حملات موشکی حماس از نوار غزه به اسرائیل متوقف باشد اسرائیل نیز از حمله به این منطقه خودداری می ‌کند.

لازم به ذکر است که رژیم اسرائیل با حمله وحشیانه به غزه بسیاری از مردم فلسطین را به قتل رسانده و شلیک موشک های مبارزان فلسطینی فقط در راستای مقاومت بوده است.