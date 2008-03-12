به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه خود خطاب به مردم ایران آورده است انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد حضور و مشارکت آحاد مردم در قانون گذاری، برگی زرین از تاریخ افتخارآمیز ایران اسلامی را رقم خواهد زد و عزت و سربلندی برای نظام الهی ایران به ارمغان می آورد.

فرزندان ملت بزرگ ایران در نیروهای مسلح، با اتکال به خدای منان و تحت رهبری های فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای عزیز و با اطمینان از پشتوانه پایان ناپذیر حمایت های مردمی، همراه با آحاد مردم با حضوری پرشکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری شرکت می نمایند و یادآور حماسه سال های دفاع مقدس و عزم و اراده رزمندگان سرافراز برای برقراری اقتدار ملی و حراست از دستاوردها، اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام مقدسمان می باشند.

همچنین سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با صدور بیانیه ای از کلیه آحاد ملت علی الخصوص، روحانیت معظم، ائمه محترم جماعات، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان سرافراز، هیئت های مذهبی، تشکل های دینی و انجمن های اسلامی و همه ملت غیور ایران اسلامی دعوت کرد با حضور خود پای صندوق های رای و با بررسی دقیق کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و سپردن امور به نمایندگان اصلح، علاوه بر عمل به وظیفه شرعی و حق قانونی خویش، با آرمانهای رفیع امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق و با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی بیعت مجدد نمایند.

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز در بیانیه ای از مردم برای شرکت پرشکوه در انتخابات مجلس هشتم دعوت و تاکید کرد: حضور پرشور مردم و انتخاب اصلح و شایسته وکلای منتخب خانه ملت بی شک خدمت به کشور و احیای هر چه بیشتر ارزش ها و مقابله با ترفندهای دشمنان اسلام و ایران و پاسخ قاطعی به شرارت ها و قطعنامه های صادره از سوی آنان جهت مقابله با دستاوردهای هسته ای کشور خواهد بود.

همچنین ستاد کل هماهنگی انجمن های اسلامی استان تهران از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد . در بیانیه این ستاد آمده است امت شهید پرور ایران اسلامی، در شرایط حساس کنونی و با توجه به وصایای الهی ، سیاسی حضرت امام (ره) و رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب نمایندگان اصلح و به حرمت پاسداری از خون شهدای گرانقدر ایران اسلامی، حضور شما در پای صندق های رای تاکیدی است بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی و اقتدار جهانی.

همچنین مجمع نخبگان ایران (منان) با صدور بیانیه ای با عنوان انتخابات دیگری در ره است، مردم را به حضور گسترده در انتخابات فرا خواند.

در این بیانیه آمده است: تصور کارشناسی و علمی، تصوری است که ایران اسلامی را مجموعه ای از توانمندی ها و پتانسیل ها بداند که هر روز جدا از نگاه سیاسی و نگرش موضع گیرانه، ورقی نو بر دفتر پیشرفت و عزت این سرزمین بیفزاید.

در ادامه آمده است : در این بین با توجه به هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، لزوم تدقیق در روشها و راهکارها جهت نیل به این اهداف، با عنایت به جایگاه رفیع مجلس، بیش از پیش نمایان می گردد، چه ایندوره از مجلس ، به مثابه مرکز تجمع نخبگان سیاسی و فرهیختگان و با وظایفی سرنوشت ساز و جامع روبروست و استفاده از تمام ظرفیت های کارشناسی و نخبه جامعه را طلب می نماید.

در بیانیه چکاد آزاد اندیشان نیز تاکید شده مشارکت فراگیر مردم در آزمون سرنوشت ساز انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایندگان لایق، کارآمد، مدیر و دلسوز جلوه دیگری از عزم و اراده ملی را برای پیمودن راه دشوار مبارزه و صیانت از اصول عقیدتی و اسلامی به جهانیان نشان خواهد داد و تمام تمهیدات و فشارهای بین المللی، ترفندهای تبلیغاتی و جنگ روانی دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی را در مواجهه با این مشارکت و کمرنگ شدن آن خنثی خواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بر همه مسئولان ، کارگزاران نظام، کلیه احزاب و گروهها فرض است که به منظور مشارکت حداکثری و گسترده در انتخابات 24 اسفند تمام تمهیدات لازم را فراهم نمایند.