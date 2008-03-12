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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

خسارت برف و یخبندان به یکهزار کیلومتر راه در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان خراسان شمالی گفت: سرما و یخبندان در زمستان به یکهزار کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان خراسان شمالی خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقرنیا عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: بر اثر عوامل جوی 500 میلیارد ریال به راههای استان خراسان شمالی خسارت وارد شده که همه این راهها نیاز به روکش آسفالت دارد.

وی خاطرنشان کرد:  اداره کل راه و ترابری استان خراسان شمالی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر آسفالت به دنبال تامین حداقل اعتبار 10 میلیارد ریالی برای لکه گیری است.

این مسئول ادامه داد: اگر اعتبار مورد نیاز برای روکش آسفالت خسارت دیده ناشی از یخبندان راههای استان خراسان شمالی تامین نشود، این اداره کل مجبور به لکه گیری خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری استان خراسان شمالی گفت: بیشترین خسارت وارده به راههای روستایی در برودت هوا زمانی است که برای تسهیل رفت و آمد از نمک پاشی استفاده می شود.

باقرنیا افزود: ریزش نمک در سطح  آسفالت برای ذوب برف و یخبندان و تسهیل رفت و آمد خودروها موجب می شود تا نمک در سطح آسفالت نفوذ کرده و آن را تخریب کند.

کد مطلب 653634

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