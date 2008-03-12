نتایج لیگ برتر هندبال قابل پیش بینی نیست

کارور در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازیکنان صنعت مس کرمان از انگیزه بالایی برای کسب رتبه سوم لیگ برتر برخوردار هستند و در واقع برای کسب این مکان از جدول دو تیم شهرداری کرمان و صنعت مس کرمان با هم رقابت می کنند.

وی تصریح کرد: اردوی مس کرمان در اصفهان از شرایط خوبی برخوردار است و تمرینات تیم برای پیروزی درهفته پایانی به صورت متمرکز در حال انجام است.

مربی مس کرمان گفت: در هفته پایانی هر نتیجه ای امکان دارد رقم بخورد اما مکان سوم و چهارم جدول متعلق به تیمهای کرمانی لیگ برتر خواهد بود.

وی یادآور شد: در هر صورت به دلیل برنامه ریزی فدراسیون هندبال دو بازی حساس مس کرمان به صورت پیاپی در اصفهان برگزار می شود و ما سعی کرده ایم با استفاده از برد سپاهان نوین اصفهان در این شهر روحیه بازیکنان مس را برای برد در بازی پایانی نیز بالا نگه داریم.



