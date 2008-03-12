  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

مربی هندبال مس کرمان:

نتایج لیگ برتر هندبال قابل پیش بینی نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: احسان کارور گفت: علیرغم آمادگی بالای بازیکنان صنعت مس کرمان به دلیل نزدیکی سطح فنی تیمها نتایج بازی های هفته پایانی قابل پیش بینی نیست.

کارور در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازیکنان صنعت مس کرمان از انگیزه بالایی برای کسب رتبه سوم لیگ برتر برخوردار هستند و در واقع برای کسب این مکان از جدول دو تیم شهرداری کرمان و صنعت مس کرمان با هم رقابت می کنند.

وی تصریح کرد: اردوی مس کرمان در اصفهان از شرایط خوبی برخوردار است و تمرینات تیم برای پیروزی درهفته پایانی به صورت متمرکز در حال انجام است.

مربی مس کرمان گفت: در هفته پایانی هر نتیجه ای امکان دارد رقم بخورد اما مکان سوم و چهارم جدول متعلق به تیمهای کرمانی لیگ برتر خواهد بود.

وی یادآور شد: در هر صورت به دلیل برنامه ریزی فدراسیون هندبال دو بازی حساس مس کرمان به صورت پیاپی در اصفهان برگزار می شود و ما سعی کرده ایم با استفاده از برد سپاهان نوین اصفهان در این شهر روحیه بازیکنان مس را برای برد در بازی پایانی نیز بالا نگه داریم.


 

کد مطلب 653636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها