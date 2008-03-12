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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی استان طی سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جعفری ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی مطالبات معوقه بانکهای مازندران به خبرنگاران گفت: تلاش می شود پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در استان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: در امنیت سرمایه گذاری باید هویت سرمایه گذار کاملا ملموس و مشخص شده تدوین شود.

دادستان عمومی و انقلاب ساری با اشاره به اینکه بانکها در اعطای تسهیلات همه ضوابط قانونی آن الحاظ نمی شود، تصریح کرد: بیش از نیمی از مطالبات بانکها به واسطه نا آگاهی و عدم شناخت کافی از سرمایه گذاران بوده است.

جعفری با بیان اینکه شیوع شرکت های اقماری در استان به بانکها برای اعطای تسهیلات رو به فزونی است، گفت: اغلب مطالبات معوقه بانکها از طریق همین شرکت های اقماری بوده است.

وی بیان داشت: بانکها باید برای اعطاء تسهیلات ضوابط قانونی را رعایت کنند و با شناسایی هویت فردی سرمایه گذار میزان پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و بدهیهای بانکی در محاکم قضایی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  گفت: سرمایه گذارانی که با دید واقع بینانه و برای توسعه استان نسبت به اعطای تسهیلات گام بردارند، حمایت می شود.

کد مطلب 653637

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