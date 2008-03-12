دوران تحریم دیگر گذشته است

علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت ایران به مرحله ای از پیشرفت دست یافته است که حتی تحریم قدرتهای زورگو و زیاده خواه هم نمی تواند تاثیری بر این صنعت بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون صنعت ایران قادر است بسیاری از نیازهای اساسی بخشهای مختلف صنعت و معدن کشور را تامین کند، افزود: دستان پرتوان سه میلیون و پانصد هزار صنعتگر و معدن کار جوان، تحصیلکرده و با تجربه ایرانی، ضامن و پشتیبان حرکتهای صنعتی و معدنی کشور است.

وی رشد صنعتی کشور در سالجاری را 11.7 درصد اعلام کرد که برای نخستین بار محقق شده است، این در حالی است که متوسط رشد منطقه در حوزه صنعت و معدن 5 تا 6 درصد گزارش شده است.

وزیر صنایع و معادن رشد 11.7 درصدی بخش صنعت و معدن کشور را یکی از بزرگترین افتخارات صنعت گران و معدن کاران ایرانی دانست و گفت: روند صعودی رشد صنعتی کشور تداوم می یابد و به تبع آن، تاثیر این رشد بر بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز ملموس تر خواهد شد.

محرابیان اذعان داشت: ایران امروز نه تنها کشوری سرمایه پذیر است بلکه در دنیا به نام کشوری سرمایه گذار نیز شناخته می شود .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران صدها میلیون دلار در قاره های مختلف جهان از جمله در قاره آمریکا و در کنار گوش آمریکا سرمایه گذاری کرده است و تولیدات ایرانی به بازارهای این منطقه نیز راه یافته و با تولیدات آمریکایی چون خودرو، رقابت می کند.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه دیگر دوران تحریم گذشته است، عنوان کرد: دنیا دیگر دهکده نیست که هر کسی بخواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.

وی با بیان اینکه طعم شیرین استقلال را امروز بسیاری از ملتهای دنیا و کشورهای برخوردار از دولتهای مستقل چشیده اند، گفت: در این دنیا یک قدرت هر چه قدر هم ادعا کند که قدرتمند است ، نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل نماید و چیزی به نام "ابرقدرت" در دنیای کنونی بیشتر به یک لطیفه سیاسی شبیه است.

محرابیان همچنین با اشاره به اینکه ایران از همه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معادن استقبال می کند، یادآور شد: پیش بینی های به عمل آمده در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به این امر سرعت و در عین حال وسعت می دهد.

وزیر صنایع و معادن با یادآوری این نکته که دنیا امروز به سمتی پیش رفته که اقتصاد اساس آن را تشکیل می دهد، معتقد است در این دنیا تحریم امری بی معنا است.