  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۲

اکبر زبردست:

بد شانسی مس رفسنجان را از صدر جدول دور کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان گفت: بد شانسی در دیدار با ماشین سازی تبریز مس را از صدر جدول دور کرد.

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازی هفته گذشته مقابل فولاد خوزستان بازیکنان مس را خسته کرده بود که این مسئله در بازی مقابل ماشین سازی تبریز نمایانگر شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر خستگی بازیکنان ضعف داوری نیز در نتیجه این بازی تاثیر گذار بود.

مربی مس رفسنجان اظهار داشت: برنامه ریزی غلط فدراسیون یکی دیگر از دلایل شکست مس رفسنجان بود زیرا به فاصله چهار روز از دیدار با فولاد به مصاف ماشین سازی در تبریز رفتیم.

وی یادآور شد: داور این دیدار گل سالم بازیکنان مس را مردود اعلام کرد و زحمات بازیکنان را به هدر داد و در صحنه ای دیگر پنالتی صد درصد را نیز به سود بازیکنان ما نگرفت.

 

کد مطلب 653640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها