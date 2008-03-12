بد شانسی مس رفسنجان را از صدر جدول دور کرد

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازی هفته گذشته مقابل فولاد خوزستان بازیکنان مس را خسته کرده بود که این مسئله در بازی مقابل ماشین سازی تبریز نمایانگر شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر خستگی بازیکنان ضعف داوری نیز در نتیجه این بازی تاثیر گذار بود.

مربی مس رفسنجان اظهار داشت: برنامه ریزی غلط فدراسیون یکی دیگر از دلایل شکست مس رفسنجان بود زیرا به فاصله چهار روز از دیدار با فولاد به مصاف ماشین سازی در تبریز رفتیم.

وی یادآور شد: داور این دیدار گل سالم بازیکنان مس را مردود اعلام کرد و زحمات بازیکنان را به هدر داد و در صحنه ای دیگر پنالتی صد درصد را نیز به سود بازیکنان ما نگرفت.