رسانه ها باید در برابر ناتوی فرهنگی بایستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دارابی بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه کل مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: رسانه ها دارای نقش های ارزشمندی چون نگهداشتن ارزشها، تعمق و نهادینه کردن باورهای اسلامی، آموزش و فرهنگ سازی هستند که در اولویت آنها باید ناتوی فرهنگی را مد نظر داشته باشند.

وی به تاثیر گذاری رسانه ها در جامعه امروزی اشاره کرد و گفت: نفوذ رسانه ها در بین مردم و حتی در رفتار مردم بسیار زیاد است و این حرکت نشان دهنده وظیفه خطیر و سنگین صدا و سیما در این زمینه است.

دارابی خاطر نشان کرد: در رسانه ملی بیش از 700 فیلم و سریال، 107 شبکه رادیویی و تلویزیونی با بیش از 32 زبان فراملی تولید و پخش شود که در این امر سهم استانها بسیار ویژه است.

وی ادامه داد: جهت دیجیتالی کردن سیستم های صدا و سیما تا سال 2015 میلادی به اعتباری بیش از هزار میلیارد ریال نیاز است.

همچنین محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: خراسان رضوی دارای پیشینه کهن و تاریخ غنی است که از طریق رسانه باید به همه نشان داده شود.

وی افزود: در دنیا بیش از یک میلیارد مسلمان و 250 میلیون شیعه وجود دارد و رسانه ملی باید به گونه ای کار کند تا بتواند دسترسی آسان شیعیان جهان را به فضا و حریم رضوی آسان گرداند.

محمدی زاده همچنین از حضور 640 نفری زائران خارجی در سال قبل خبر داد و گفت: در مقایسه با آمار فقط توانسته ایم سه دهم درصد شیعیان را تحت پوشش رسانه ای تشرف حرم رضوی قرار دهیم.

در پایان این مراسم سید محمد باقر پیشنمازی به عنوان مدیر کل صدا و سیمای خراسان رصوی معرفی شد و از زحمات سید رمضانعلی موسوی مقدم مدیر کل سابق قدردانی به عمل آمد.