به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) همزمان با سالگرد رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع) با حضور اعضای غیر ایرانی تشکیل جلسه داد و ضمن بحث و بررسی آخرین مسائل مربوط به پیروان اهل بیت (ع) و مسائل روز جهان اسلام و بزرگداشت سردار رشید اسلام شهید عماد مغنیه، مواضع این مجمع را در بیانیه ای اعلام کرد.

این مجمع در بیانیه خود آورده است : اهانت روزافزون و فزاینده به مقدسات اسلامی و پیامبر اعظم (ص) توسط مطبوعات دانمارک و حمایت مقامات اروپایی از این اهانت خوف رویارویی جهان اسلام با اروپا و احیا مجدد جنگ های صلیبی تلاش های دلسوزان و بزرگان ادیان الهی را از بین برده است بر این اساس مجمع جهانی از پاپ و سایر سردمداران دینی و سیاسی در اروپا می خواهد که با رعایت موازین حقوق بشر، حداقل ضمن احترام به حقوق یک و نیم میلیارد مسلمان ، از جریحه دار کردن عواطف آنان پرهیز نمایند که اعلام می نماید که این توطئه خطرناک اسرائیل غاصب برای بجان هم انداختن پیروان ادیان الهی است.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است : بدنبال اهانت های نوشتاری مطبوعات اروپایی، فشارهای عملی اسرائیل به مردم مسلمان غزه لشگرکشی بیرحمانه به مردم مظلوم فلسطینی و قتل و کشتار فرزندان و کودکان بی گناه آنان به جز گسترش جنگ و خشونت در اسرائیل ثمره دیگری ندارد، مسلمانان جهان ، دولت ها و مجامع بین المللی اسلامی و عربی باید با تمام توان و امکانات خویش در مقابل این اقدامات مستبدانه تروریست دولتی روابط خود را با رژیم اشغالگر قدس و حامیانش قطع نمایند.

مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به اینکه بعضی کشورهای عربی به جای فشار بر آمریکا و اسرائیل سران مقاومت و طرفداران آنان را تحت فشار و حملات خویش قرار می دهند و با کسانی که از شهدای مقاومت حمایت کرده اند، برخورد می نمایند آورده است : ضمن نصیحت دوستانه به سران اینگونه کشورها از آنان می خواهد که توجه خویش را روی دشمن اسلام و بشریت رژیم جنایتکار اسرائیل معطوف نمایند.

این مجمع همچنین ضمن ارج نهادن به تلاش های دولت دوست و مسلمان عراق و استقبال از روند رو به رشد امنیت در عراق از کشتار برادران و خواهران مظلوم عراق توسط آمریکا و حامیانشان در مناسبت های دینی و مذهبی شدید اظهار تاسف نموده، از کشورهای عربی و اسلامی منطقه می خواهد که اجازه ندهند گروهی به هواداری از آنان و با مساعدت های آنها این چنین دست به کشتار شیعیان بزنند.

بیانیه با تبریک و تهنیت به دولت و ملت غیور ایران اسلامی خصوصا رهبر معظم انقلاب، از حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در داشتن انرژی هسته ای حمایت نموده و قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرده است .

دربخش پایانی بیانیه آمده است: اعتقاد داریم این گونه برخوردهای تبعیض آمیز با کشورهای جهان موجب سلب اعتماد از سازمان های بین المللی جهان گردیده و این سازمانهای پرطمطراق را بازیچه دست قدرتمندان و زورمندان و ابزاری برای بحران سازی در جهان می دانیم ، امید است امت بزرگ اسلامی با تمسک به حبل الله المتین و پیروی از مکتب خاندان عصمت و طهارت دسیسه های آمریکای جهانخوار و صهیونیزم بین المللی را خنثی نموده و شوک و اقتدار اسلام عزیز را با وحدت و اخوت اسلامی حفظ نمایند.