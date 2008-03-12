ابهام در نحوه تخصیص بودجه ریاست جمهوری به تجهیزات/ رتبه علمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور کبگانیان در مورد وضعیت خرید تجهیزات آزمایشی پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: در این زمینه دو نوع فعالیت در دست انجام است. یکی به صورت فاینانس است که به قانون بودجه و مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال 79 برمی­گردد که در حال پیگیری است و با تلاش دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی به مرحله اجرا رسیده است.

وی اضافه کرد: بخش دیگر در مورد قول مساعد رئیس جمهور در ارتباط با خرید تجهیزات دانشگاهی است که در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در مورد مبلغ بودجه ریاست جمهوری و وام فاینانس نیز گفت : فاینانس حدود 400 میلیون دلار و بودجه ریاست جمهوری 400 میلیون یورو است. از مبلغی که ریاست جمهوری برای تجهیزات در نظر گرفته است، 288 میلیون یورو برای وزارت علوم منظور شده است. البته میزان نیاز وزارت علوم خیلی بیشتر از این مبالغ است که پس از روشن شدن محدودیت­ بودجه­های ریاست جمهوری، اسناد و درخواست را به مبلغ تصویب شده تقلیل دادیم.

هیچ بودجه ای برای تجهیزات به وزارت علوم و بهداشت اختصاص نیافته است

وی در مورد اینکه آیا در حال حاضر این بودجه ارزی تخصیص داده شده یا خیر گفت : در حال انجام مذاکرات جهت تخصیص آن هستیم ولی تاکنون هیچ بودجه­ای در این زمینه به وزارتین علوم و بهداشت تخصیص داده نشده است. در مورد نحوه اجرایی شدن این بخش از بودجه ارزی وزارتخانه های علوم و بهداشت ابهاماتی دارند که اعلام کرده ایم و در جلسات مشترکی با حوزه اجرایی معاونت علمی ریاست جمهوری در حال پیگیری هستیم.

نحوه تخصیص و اجرایی شدن اعتبار ریاست جمهوری مبهم است

کبگانیان در پاسخ به اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرده است که بودجه وزارت بهداشت اختصاص یافته است، گفت: تا آنجا که ما می­دانیم تاکنون به وزارت بهداشت نیز تخصیصی صورت نگرفته است. تاکنون میزان سهمیه­ها قطعی شده است ولیکن همانطور که توضیح داده شد، نحوه تخصیص و اجرایی شدن آن برای دو وزارت علوم و بهداشت مبهم است.

معاون وزیر بهداشت در مورد علت عدم اجرایی شدن این تخصیص­ها گفت : ما لیست نیازها را از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دریافت کرده و پس از اولویت بندی تعیین سهمیه هر کدام لیست تجهیزات را به تفکیک دانشگاهها و مؤسسات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کردیم.

وی اضافه کرد : درخواستها حدودا طی 5 الی 6 نامه جداگانه از دی ماه تا کنون ارسال شده است. در حال حاضر هر دو وزارت علوم و بهداشت در حال پیگیری جهت اجرایی شدن این مبالغ هستند ولی ظاهراً مشکلاتی در حوزه اجرایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر مرتفع شود و این بودجه و تجهیزات مربوطه هر چه زودتر به جامعه علمی پژوهشی کشور تحویل داده شود.

واگذاری رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام به ایران

منصور کبگانیان در مورد رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام نیز گفت : موضوع رتبه‌‌بندی همواره مورد توجه مسئولان آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده و در سفری که وزیر علوم ، به کویت داشت، موضوع رتبه­بندی دانشگاهها و علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی و پیاده سازی رتبه­بندی در سطح کشورهای اسلامی مطرح کرد. خوشبختانه این پیشنهاد از سوی وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی پذیرفته شد و با تأسیس کار گروه (Core Group) و برگزاری جلسات بررسی و کنترل برنامه­ رتبه­بندی دانشگاههای کشورهای اسلامی در دفتر وزیر علوم و نظارت­های دقیق معاونت پژوهشی وزارت علوم سرانجام نشست خبرگان (TEM) جهت تعیین رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام، معیارها، فرآیندها و روش پیشنهادی برگزار شد.

وی اضافه کرد : به دنبال این نشست، نشست دوم در تاریخ 29 و 30 آوریل 2007 با حضور نمایندگان آموزش عالی کشورهای اسلامی، نمایندگان دانشگاههای OIC، رؤسای دانشگاههای کشور و همچنین معاون اول ریاست جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 29 و 30 آوریل 2007 در هتل آزادی تهران برگزار شد.

معاون وزیر علوم در مورد نتایج رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام نیز گفت : در اجلاس وزرای خارجه مقرر شده بود که نتایج رتبه بندی تا قبل از نشست سران که در داکار - سنگال برگزار می شود توسط SESRTCIC اعلام و در آن نشست رسماً منتشر شود. کار گروه (Core Group) در 2 و 3 اسفند 86 جلسه سوم خود را در تهران برگزار کرد. در این جلسه گزارش SESRTCIC به دلیل ناکامی و مخدوش بودن نتایج مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی گفت : کارگروهی متشکل از نمایتدگان ایران، پاکستان، مالزی ، ترکیه و عربستان در آخرین جلسه برای رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام مقرر و تصویب کردند از این پس ایران و وزارت علوم کار رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام را بر عهده گیرد. اعضای اصلی این گروه دارای اختیارات زیادی بوده و می توانند پیشنهاد خود را در خصوص رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام به اجلاس وزیران و سپس سران کنفرانس اسلامی (IOC) ارائه دهند.

رتبه علمی ایران در دنیا

دکتر منصور کبگانیان در مورد رتبه و وضعیت علمی ایران در سطح منطقه و جهان نیز گفت : در سال 2007 از نظر حجم مقالات ایران با 9 هزار و 61 تولید علمی ثبت شده در رتبه دوم منطقه قرار دارد. ترکیه با 19 هزار و 657 تولید علمی رتبه اول را کسب کرده است.

وی اضافه کرد : البته از نظر رشد در تولیدات علمی ایران با 2/34 درصد رتبه اول و ترکیه با 75/9 درصد رتبه دوم را دارد.

رتبه ایران در شیمی، مهندسی و علوم کامپیوتر

معاون وزیر علوم ادامه داد: در محاسبات مربوط به 10 سال گذشته ایران از میان 145 کشور دنیا رتبه چهلم را در زمینه تعداد تولیدات علمی و رتبه چهل و هفتم را در زمینه استنادها به دست آورده است. ایران در رشته شیمی رتبه 23، در مهندسی رتبه 28 و علوم کامپیوتر رتبه 36 را در زمینه تعداد تولیدات علمی در جهان کسب کرده است.