رسانه ملی باید تریبون رسمی مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید رمضانعلی موسوی مقدم بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: در جامعه امروز نقش رسانه های جمعی انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: بزرگترین دغدغه قرن 21 بستر سازی مناسب توسط تکنولوژی در شرایط امروزی است که نباید رسانه ها در این زمینه از صداقت و اعتماد مخاطبان سوء استفاده کرده و در جهت بهره استکبار جهانی گام بردارند.

قائم مقام صدا و سیمای خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: صدا و سیمای خراسان رضوی با دارا بودن 104 فرستنده رادیویی و 420 فرستنده تلویزیونی برزگترین مرکز در کشور است.

سید محمد علمداری افزود: طی دهه گذشته شاهد تحولات پر شتاب و چشم گیری در زمینه کیفی و بازسازی در صدا و سیمای خراسان رضوی بوده ایم که این تحولات شامل پخش، آرشیو، استودیو، بازسازی ساختمانهای مختلف مرکز، تبدیل سیستمهای آنالوگ به دیجیتال و بهره گیری از سیستم اتوماسیون بوده است.

وی همچنین از افزایش 60 درصدی حضور در برنامه های صدا در سال 86 خبر داد و گفت: معاونت صدا در ارزیابی های سال جاری در بخش متوسط خوب از 30 با 52 درصد، در بخش خوب از چهار به 21 درصد افزایش داشته است و این نشان دهنده سعی و تلاش شبانه روزی همکاران ما در صدا و سیمای خراسان رضوی است.

همچینین سید باقر پیشنمازی مدیر کل جدید صدا و سیمای خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به تدوین افق رسانه ای گفت: این منشور چشم اندازی را برای مدیران ترسیم کرده تا از پراکندگی و غیر هدفمند بودن تولیدات جلوگیری کند و به ضعف در محتوا و هدفمندی تولید کمک کند.

در این مراسم "سید رمضانعلی موسوی مقدم" به عنوان معاونت امور مجلس و استانهای صدا و سیما معرفی و "سید باقر پیشنمازی" به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی شد.