رد طرح اتحادیه مدیترانه ای منجر به منزوی شدن فرانسه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مارتین شولز" نماینده آلمان در مجلس اروپا روز چهارشنبه در سخنانی در این مجلس اظهار داشت: اگر بحث ایجاد اتحادیه مدیترانه ای منجر به بروز اختلافات در اتحادیه اروپا شود، این مسئله تاسف بار خواهد بود و به انزوای فرانسه کمک خواهد کرد که ما خواستار آن نیستیم.

طرح اتحادیه مدیترانه ای در اواخر سال 2007 میلادی ازسوی "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در سفر به مغرب مطرح شد.

سارکوزی قصد دارد امشب در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، دیگر کشورها را به موافقت با طرح خود متقاعد کند.

رئیس جمهوری فرانسه در این راستا هفته گذشته در سفری به آلمان با "آنجلا مرکل" صدراعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد.

شولز در ادامه اظهارات خود گفت: اگر اتحادیه مدیترانه ای برنامه ای برای تقویت مناسبات همکاری موجود میان کشورهای اروپایی و حوزه جنوب مدیترانه باشد، کاملا با آن موافق هستیم.