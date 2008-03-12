تحریم کنندگان ایران در صف اول سرمایه گذاری در کشورمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در هفتمین اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به لزوم پایه گذاری گسترش همکاری های ایران و ترکیه برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حجم تجارت ایران با جمعیتی حدود ‪71 میلیون نفر در سال 2007 میلادی حدود 110 میلیارد دلار بوده که از این رقم 42 میلیارد دلار آن واردات و 68 میلیارد دلار آن را صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، ایران چهار راهبرد افزایش سهم در تجارت بین‌ المللی، تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، رقابت و سیاستگذاری ضد انحصاری و ایجاد اعتماد و سیستم تجاری نوین را در برنامه خود دارد که در این زمینه 8 سیاست مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای انجام تجارت مبتنی بر شرایط بین‌ المللی را در کشور فراهم کرده؛ به نحوی که سرمایه ‌گذاران خارجی می توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات که دارای فرصتهای سرمایه ‌گذاری هستند، در کشور ما حضور یابند.

به گفته غضنفری، هم اکنون ترکیه در فهرست ده ‬کشور نخست قرار ندارد که مبادلات تجاری با ایران دارد؛ ضمن اینکه در ردیف ده کشور اول سرمایه گذار در ایران نیست، قرار نگرفته است، این در حالی است که اسامی کشورهای تحریم کننده ایران در فهرست ده کشور اول سرمایه گذار در کشورمان وجود دارد.

وی با اشاره به سهولت بیشتر شرایط سرمایه‌ گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله قشم، کیش و چابهار نسبت به سایر مناطق کشور خاطرنشان کرد: با وجود امضای 11 موافقتنامه همکاری بین ایران و ترکیه، حجم کل تجارت دو کشور در سال گذشته میلادی حدود 8 میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده ای از آن را نفت و گاز تشکیل داده است.

غضنفری گفت: ایران به دنبال توسعه تجارت غیرنفتی با ترکیه است؛ چراکه هنوز بسیاری از زمینه ‌ها و فرصتهای کاری بین دو کشور مورد استفاده قرار نگرفته و امید می رود اتاقهای بازرگانی دو طرف بتوانند این امر را محقق کنند.

تحریم ایران معادله ای باخت- باخت است

در ادامه محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه با توجه به فضای جهانی شدن امروز دنیا، تحریم ایران در قطعنامه اخیر یک تصمیم نادرست و معادله ای باخت- باخت است، گفت: این درحالی است که با وجود تحریمها، حجم مبادلات تجاری ایران طی دو سال اخیر افزایش یافته است.

به گفته وی، تحریم از آغاز اشتباه بوده و بهانه ‌های سیاسی آن هر روز بی پایه تر و اتهامات بی ‌سندتر می شود. اما در مقابل این اتهامات، ایران و ترکیه نیز بدون توجه به ادعاهای قدرتهای بزرگ، در فضایی صمیمی و دوستانه روابط اقتصادی و تجاری خود را بیش از گذشته افزایش خواهند داد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تاکید کرد: مهمترین زمینه‌ های همکاری بین بخش خصوصی ایران و ترکیه همکاری ‌های بیمه ای، بانکی، گردشگری و حمل و نقل است که در این راستا ایران از هرگونه همکاری مشترک با ترکیه در زمینه ‌های مختلف حمایت می ‌کند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: ورود هیئت برجسته از ترکیه به ایران نشان از عزم جدی برای توسعه روابط دو کشور در راستای افزایش همکاری ‌ها در زمینه ‌های چند جانبه است؛ این در حالی است که هیئت ترکیه ای در برهه ای حساس وارد ایران شده به این معنا که کشورمان پس از دوره طولانی اقتصاد دولتی، تصمیم بر این دارد که سکان اقتصاد کشور را به بخش خصوصی بسپارد و این کار در قالب اصل 44 قانون اساسی در دست انجام است.

وی تصریح کرد: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چارچوب سیاستهای اقتصادی ایران در دهه ‌های آینده را مشخص کرده و بر این اساس، نگاه جدید این اصل صنایع بزرگ، معادن (به جز معادن نفت)، حمل و نقل ریلی، هواپیمایی، بیمه، بانکداری است که در گذشته برخی از آنها در حیطه فعالیت بخش خصوصی قرار نمی گرفت ولی هم اکنون قرار بر این است که این کارها به بخش خصوصی واگذار شود.

نهاوندیان گفت: براساس قانون سرمایه‌ گذاری خارجی، مشارکت و سرمایه‌ گذاری در تمام پروژه ‌های مذکور امکان پذیر شده؛ بنابراین اگر خواستار گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه هستیم نباید تنها به تجارت فکر کرد بلکه باید سرمایه‌ گذاری بیشتری از سوی دوطرف داشته باشیم.

وی تصریح کرد: میزان آشنایی سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی ترکیه از امکانات و فضای اقتصاد ایران می ‌تواند به تحقق این امر کمک کند؛ اما باید توجه داشت که این فرصت تکرار نشدنی است و دولت موظف شده در خلال برنامه چهارم هر سال 20 درصد از سهام شرکتها و سرمایه‌ های در اختیار خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس اتاق ایران اظهار داشت: "اگزیم بانک" ترکیه باید با توجه به حجم مبادلات تجاری دو کشور، تسهیلات و اعتباراتی را تخصیص دهد که به ارتقاء سطح مبادلات تجاری کمک می کند، از سوی دیگر عدم ضمانت از سوی برخی بانکهای ترکیه ای مشکلاتی را ایجاد کرده که حمایت اتاق بازرگانی ترکیه می ‌تواند آنها را برطرف کند.

وی افزود: در بخش حمل و نقل نیز دو کشور همسایه ایران و ترکیه باید روانترین شرایط را برای حمل و نقل کالا فراهم کنند؛ این درحالی است که صادرات نفت و گاز سهم قابل توجهی در روابط تجاری دو طرف دارد اما حضور بخش خصوصی دو کشور در این زمینه مشهود نیست و در این راستا همکاری اتاق بازرگانی می ‌تواند این مهم را تحقق بخشد.

حجم تجارت ایران و ترکیه مطلوب نیست

همچنین در ادامه ریفت هیسارجیکلی اوغلو، رئیس اتاق بازرگانی ترکیه نیز با تاکید بر لزوم گسترش حجم تجارت دوجانبه ایران و ترکیه گفت: اگرچه ایران کشوری نفت خیز است؛ اما ایران و ترکیه دارای زیربناها و مشترکات فرهنگی بسیاری هستند که این امر لزوم توجه بیشتر به تبادلات در این زمینه ها را نمایان می کند بنابراین نباید تنها در زمینه انرژی به فکر گسترش همکاری ها بود.

وی حجم تجارت مشترک ایران و ترکیه را نامطلوب دانست و افزود: صادرات ایران به ترکیه بیش از 5 برابر صادرات ترکیه به ایران است؛ اما انتظار می رود این موضوع تعادل یابد؛ این درحالی است که تغییرات قوانین گمرکی نیز بر تجارت دو کشور تاثیر گذاشته، به نحوی که در زمینه سوخت در مرز بازرگان مشکلاتی وجود دارد.

هیسار جیکلی اوغلو تصریح کرد: بخش خصوصی ترکیه با سرمایه گذاران خود می ‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؛ این درحالی است که ایران و ترکیه به دلیل مشترکات فرهنگی باید درمبادلات تجاری پیشرو باشند؛ چراکه گسترش همکاری‌ های بازرگانی می تواند دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کند.

ارتقاء روابط ایران و ترکیه به نفع ثبات منطقه

همچنین در ادامه علی عثمان اولوسوی، رئیس شورای بازرگانی ترکیه نیز با اشاره به ظرفیتهای مطلوب میان ایران و ترکیه برای گسترش روابط اقتصادی گفت: تاریخچه روابط اقتصادی ایران و ترکیه به گذشته ‌های دور برمی گردد و توسعه روابط این دو کشور قدرتمند تنها به نفع آنها نیست؛ بلکه به نفع استقرار ثبات هرچه بیشتر در منطقه است.

وی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه طی سالهای اخیر اظهار داشت: این حجم از مبادلات روند رو به رشدی دارد اما در این میان تنوع بخشی به کالاهای تجاری به نفع دو کشور است.

رئیس شورای بازرگانی ترکیه تاکید کرد: همکاری‌ های دو کشور هم اکنون در زمینه مس، خودرو، بسته بندی، چرم، کاغذ، شیشه شکل گرفته؛ اما ترکیه در نظر دارد در آینده سطح همکاری ‌ها را در بخشهای ساختمان سازی، گردشگری، سرمایه گذاری مشترک و نیز فنی و مهندسی ارتقاء دهد.

عثمان اولوسوی بالابودن نرخ تعرفه‌ های گمرکی را از مشکلات جدی بر سر راه توسعه تجارت دو کشور دانست و تصریح کرد: افزایش بهای سوخت یکی از معضلات جدی خودروهای ترکیه است که تجدید نظر در آن می توان به رفع این مشکل کمک کند.

وی با اشاره به تلاشهای ایران برای توسعه گردشگری گفت: ایران طی چند سال اخیر برنامه توسعه جهانگردی را آغاز کرده که در این راستا همکاری شرکتهای ایران با شرکتهای ترکیه ای می تواند بخش جهانگردی دو کشور را گسترش دهد.



