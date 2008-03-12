اعزام بانوان ایران در 5 رشته به بازیهای آسیایی گوانگجو

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا رسولی دبیرکمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک ضمن اعلام این مطلب افزود : در نشست اخیراین کمیسیون پیشنهاداتی ازسوی این کمیسیون به ستاد بازیهای آسیایی و المپیک ارائه شد تا درخصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی اضافه کرد : پیشنهاد اول کمیسیون ورزش زنان اعزام 5 رشته (دوومیدانی، تیراندازی، قایقرانی، دوچرخه سواری و تیروکمان ) به عنوان رشته های پایه و پرمدال دربخش زنان به مسابقات آسیایی گوانگجو 2010 بود که افزایش تعداد بانوان ورزشکارمی تواند شانس مدال آوری و بهبود جایگاه ایران در رده بندی نهایی را افزایش دهد.



خانم رسولی تصریح کرد : در سایر رشته ها نیز تقسیم بندی های لازم صورت گرفت ، به نحوی که فوتبال، والیبال، هاکی، بسکتبال و هندبال به ترتیب در رشته های تیمی و تکواندو، شطرنج ، ووشو، کبدی ، شمشیربازی در رشته های انفرادی و پینگ پنگ ، بدمینتون ، جودو، سنگ نوردی ، اسکیت و بولینگ و بیلیارد در بین رشته های توسعه ای قرار گرفتند .



دبیرکمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک اظهار داشت : درسال آینده قصد داریم ضمن گزارشی وضعیت ورزش زنان و دستاوردهای بانوان در بعد ورزش قهرمانی را به مقام معظم رهبری ارائه کنیم تا رهنمودها وتاکیدات لازم از سوی ایشان در سرلوحه فعالیت های ورزش بانوان قرار گیرد.



دراین نشست خانم ها شهریان ، رحمانی ، دکتر شجاعی ، دکتر نوروزیان و دکترآل نبی حضور داشتند .