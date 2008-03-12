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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

/ لیگ قهرمانان آسیا /

مشکل حق پخش برای تلویزیون ایران / چادر سیار برای نشست خبری

مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از شروع دیدار سپاهان و الاتحاد اجازه پخش تلویزیونی به مسئولان ایرانی را ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، این مشکل در شرایطی پیش آمد که تلویزیون ایران حق پخش این دیدارها را خریداری نکرده بود اما پس از مخالفت با پخش دیدار امروز، آنها مجبور شدند با واریز مبلغی به حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا این مشکل را حل کنند.

حاشیه های دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه را در زیر می خوانید:
* به دلیل انتقاد مسئولان کفندراسیون فوتبال آسیا از محل نشست خبری این دیدار، مسئولان باشگاه سپاهان با برپا کردن چادر سیار خارج از ورزشگاه این مشکل را برطرف کردند.

* ماموران نیروی انتظامی با تلاش فراوان و کنترلی ایده الی تماشاگران را در جایگاه های خود مستقر کردند تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان نیز بوده است، یکی از مهمانان ویژه این دیدار بود.

* تعدادی از هواداران تیم فوتبال الاتحاد سوریه با لباس هایی قرمز رنگ در ورزشگاه حضور داشتند و به تشویق این تیم پرداختند.

* در نیمه اول بازیکنان الاتحاد بارها به بهانه های مختلف خود را روی زمین می انداختند تا وقت بیشتری را تلف کنند.

کد مطلب 653653

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