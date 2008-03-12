نیم فصل دوم نیمی از قلب شیر را هم نداشتیم / همه از نتایج ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری امروز باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: من ، آقای کاشانی و دیگر مربیان تیم فوتبال پرسپولیس از روند نتیجه گیری تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر راضی نیستیم به عقیده من تلاشی که تا امروز و طی بازیهای اخیر صورت گرفته برای صدرنشینی تیم راضی کننده نیست. متاسفانه در نیمه های نخست سه بازی خانگی گذشته عملکردی دور از انتظار و قابل تعامل داشته ایم.

وی در خصوص نشست اخیر خود با اعضای کادر فنی و بازیکنان و سرپرستان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پس از تساوی مقابل پاس همدان نشستی را برگزار کردیم با هدف این که در یک فضای دوستانه بازیکنان مشکلات خود را مطرح کنند تا برای رفع آن چاره ای اندیشده شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: این که مجموعه بازیکنان ، مربیان و سرپرستان با هم اختلاف نظر داشته باشند طبیعی است. مهم این است که چطور از این اختلافات به نتیجه ای مناسب برای کمک به تیم دست یابیم.

وی تاکیدکرد: من به بازیکنان تاکید کردم حتی اگر لازم باشد تا پایان مسابقات لیگ هر روز این نشست را برگزار خواهیم کرد تا مسائل ومشکلات تیم بر طرف شود.

قطبی تاکید کرد: شاید مربیان ایرانی با نوع عملکرد من موافق نباشند اما من از فرهنگ و آموزش مختلفی آمده ام و راه حل مشکلات را در این می بینم که بازیکنان در فضایی دوستانه نظرات خود را مطرح کنند و برای حل آن چاره اندیشی کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که از گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بود با ابراز خوشحالی از حضور علی دایی در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: برای دایی آرزوی موفقیت می کنم اما گفتگوهایی که از قول من منتشر شد مبنی بر اینکه دایی با روابط سرمربی تیم ملی شده را نیز تایید می کنم .به عقید من دایی در دقیقه 94 سرمربی تیم ملی شد و فدراسیون فوتبال گزینه مورد نظر خود را عوض کرد. دایی جزو 4 گزینه فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی نبود حتی مسئولان فدراسیون فوتبال به آقای کاشانی نیز گفته بودند قطبی سرمربی تیم ملی می شود. اما به ناگاه علی دایی را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان یک سرباز به ایران آمده ام و تا آخرین لحظه به فوتبال و کشورم خدمت می کنم و به کار خود ادامه می دهم زیرا فوتبال و کشورمان را بهتر می خواهم .

قطبی با اذعان به این نکته که فوتبال ایران با روند فعلی شرایط بهتری از این نخواهد داشت افزود: زمانی که جوان ها ببینند افراد به اندازه تلاششان پاداش نمی گیرند دست از تلاش و کوشش می کشند و کمتر کار می کنند ما باید به خاطر تلاش و آموزش افراد به آنها پاداش بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: من بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی بودم و فدراسیون فوتبال با تغییر در تصمیم گیری خود به من، حبیب کاشانی و هواداران پرسپولیس توهین کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از نوع تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس ایراد گرفت، گفت: تمرینات متغیر ومتنوع است تا به امروز سابقه نداشته که تمرین امروز ما با روز گذشته شباهت داشته باشد. بازیکنان پرسپولیس از روند تمرینات تیم ابراز رضایت می کنند و می گویند بر خلاف فصل گذشته که فقط فوتبال بازی می کردیم امروز کارهای تاکتیکی متنوع انجام می دهیم . تمرینات ما مطابق با روند آماده سازی تیم ها و باشگاههای بزرگ است. زمانی که می بینم بعضی ها می گویند تمرینات پرسپولیس برای 30 سال پیش است واقعا تعجب می کنم .

قطبی در خصوص عملکرد 7 ماهه خود در تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هر روز به کار خود نگاه می کنم و آن را مورد ارزیابی قرار می دهم اما نمی توانم نمره خاصی را به خود بدهم .

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ایران را یک کشور استثنایی در حواشی و جنجالهای فوتبال خواند و افزود: در ایران تعداد روزنامه ها و خبرنگاران بسیار زیاد است. متاسفانه برای تیم حواشی زیادی درست می کنند و من تا به امروز هیچ کدام از حاشیه سازان را ندیده ام آنها خودشان سئوال می کنند ، خودشان حاشیه درست می کنند و برای آن پاسخ می سازند. متاسفانه از قول من عنوان کردند که آقای سعید لو و علی آبادی نمی خواهند پرسپولیس قهرمان شود. این مطالب را فردی نوشته است که من تا امروز او را ندیده ام.

وی ادامه داد: من دیوانه نیستم که در مورد رئیسم چنین مسائلی را عنوان کنم. تا به امروز توهین های زیادی به من شده اما پاسخی نداده ام. چطور می شود بعد از 7 ماه تغییر رویه داده باشم و در مورد افرادی که مسئولیت باشگاه ما را به عهده دارند چنین اظهار نظری کنم.

قطبی خاطرنشان کرد: باید این حواشی را از فوتبال دور کنیم و بیشتر به کارهای فنی بپردازیم تا به نتیجه مورد نظر دست یابیم .

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس کاشانی را مدیری صادق ، فردی باهوش وانسانی بزرگ خواند و گفت: کاشانی به هیچ عنوان در کار فنی دخالت نمی کند مثل برادری بزرگ برای من است و از او مدیریت در فوتبال ایران را آموخته ام.

وی در خصوص بی انضباطی برخی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات این تیم گفت: تلاش من بر این بوده که نوع تفکر و سازماندهی تیم را عوض کنم و از بازیکنان چیزهایی خواستم که در گذشته برای تیم ها و باشگاههای خود انجام نمی دادم. با این حال هیچ مشکلی بوجود نیامد. در این شرایط گاهی اوقات به بازیکنان تذکر می دهم و آنها گاها از برخورد های من ناراحت می شوند. آنها با توجه به روحیه ایرانی ها که احساسی هستند طبیعتا گاهی اوقات از من دلخور می شوند.

قطبی نظم را کلید فوتبال ایران خواند و در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص بازیکن سالاری در تیم فوتبال پرسپولیس از وی پرسید گفت: بازیکن سالاری یعنی چی؟ من برای اولین بار است که چنین لغتی را شنیده ام. در تیم ما سرمربی تصمیم گیرنده نهایی است. من نظر نهایی را می دهم زیرا در نهایت این من هستم که باید پاسخگوی نتایج تیم باشم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص نوع برخورد خود با بازیکنان و چشم پوشی از موارد تخلف بعضی از آنها گفت: یک مربی نباید هر رفتاری که از بازیکنان می بیند در صدد برخورد با آن برآید. مربی که چنین تصمیمی را اتخاذ می کند هیچ وقت موفق نمی شود.

وی اذعان داشت: تیم ما حتما چیزهای مثبتی داشته که توانسته به 24 هفته صدرنشین لیگ برتر باشد و 7 امتیاز بیش از تیمهای دیگر کسب کند. به عقیده من تیمی که در 24 بازی فقط 3 باخت داشته عملکردش فوق العاده بوده است گرچه اعتقاد دارم هنوز آن طور که مورد نظرم بوده بازی نکردیم.

قطبی ادامه داد: در فوتبال ایران که فاصله تیمها خیلی به هم نزدیک است تیم ما نتیجه خوبی گرفته و توانسته با وجود تمام مشکلات حواشی 24 هفته صدرنشین باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز ناراحتی از کسر 6 امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این 6 امتیاز روحیه تیم ما را کشت و بازیکنان مانند گذشته انگیزه ای برای رقابت ندارند. زیرا احساس می کنند ممکن است مجدد اتفاقی رخ دهد و از تیم سه امتیاز دیگر کم شود. متاسفانه در فوتبال ایران اتفاقاتی خارج از کنترل رقم می خورد که باعث بروز مشکلات می شود.

وی ادامه داد: من تا به امروز ندیده ام که در جریان مسابقات از تیمی امتیاز کسب کنند اگر هم قرار بر کسر امتیاز باشد این اتفاق قبل از فصل صورت می گیرد تا تیم بر اساس آن و برای مسابقات خود برنامه ریزی کند.

قطبی با ابراز امیدواری از موفقیت تیم فوتبال پرسپولیس یاد کرد و گفت: من برای خدمت به کشورم و فوتبال آن به ایران بازگشتم. زمانی که کاشانی پیشنهاد مربی گری پرسپولیس را با من مطرح کرد با افتخار لطف ایشان را پذیرفتم و آن را هیچ وقت فراموش نمی کنم .

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص ادامه همکاری با تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آینده را نمی توان پیش بینی کرد در حال حاضر تمام تمرکز ما روی قهرمانی پرسپولیس است و پس ازپایان مسابقات لیگ در مورد آینده تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در خصوص عملکرد این تیم در نیم فصل دوم گفت: ما در نیم فصل دوم نیمی از قلب شیر را هم نداشته ایم. زمانی که انرژی مغز و قلب بازیکنان زیاد است کار آسان می شود اما برای ما آنچه مایه تاسف است این بوده که متاسفانه بازیکنان ما آن انرژی لازم را نداشته اند. گاهی اوقات در نیمه اول به راحتی دو یا سه گل می خوریم پس از آن درصدد جبران بر می آییم که همیشه منجر به نتیجه تساوی و پیروزی نمی شود.

قطبی با اشاره به دعوت بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به اردوی تیم ملی گفت: از تیم ما بازیکنان زیادی به اردوی تیم ملی دعوت شدند متاسفانه یا از اردوی تیم ملی خارج شدند یا اینکه فرصت بازی را پیدا نکردند.همین مسئله به روحیه آنها لطمه وارد کرد و باشرایطی نه چندان مناسب به تیم بازگشتند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با طبیعی ارزیابی کردن افت محسن خلیلی گفت: خلیلی یک مهاجم است. او همیشه نمی تواند گل بزند. یک مهاجم گاهی اوقات در یک بازی دو گل می زند و در چند بازی موفق به گلزنی نمی شود اینها طبیعی است و نمی توان آن را افت یا ناتوانی آن مهاجم عنوان کرد.

وی رقابت در صدر جدول رده بندی لیگ برتر را دشوار خواند و گفت: اختلاف تیم ها در صدر جدول اندک است و تیم ها فشرده شده اند. بازی ها حساس شده و بازیکنان باید بیشتر تلاش کنند. ما نیز باید روحیه و اعتماد به نفس آنها را عوض کنیم تا تیم موفق شود.

قطبی مجددا به اظهار نظر در خصوص حضور علی دایی در تیم ملی پرداخت و گفت: دایی خودش مدعی شد افرادی که روابط بیشتری داشته باشند به تیم ملی می روند من نیز اگر در مورد انتخاب او این مسئله را عنوان کردم به خاطر همین اظهار نظرش بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در عین حال دایی را یک شخصیت بزرگ خواند و گفت: من در زمان بازی دایی از طرفدارانش بودم او را بازیکنی بزرگ و گلزنی برجسته می دانم که صاحب جایگاهی بلند در فوتبال ایران و دنیاست. امیدوارم هر کجا که هست موفق باشد. زیرا من نیز مانند همه ایرانی ها خواهان موفقیت و منافع تیم ملی هستم.

وی از اظهار نظر پیرامون دو شغله بودن علی دایی خودداری کرد و گفت: در این خصوص باید فدراسیون فوتبال پاسخگو باشد. به نظرم دایی این توانایی را در خود می دیده که همزمان هدایت سایپا و تیم ملی را بر عهده گرفته است.

قطبی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص همکاری مجددش با مربیانی چون ادوکا و وربیک گفت: فعلا تنها به پرسپولیس فکر می کنم. پس از اتمام مسابقات فصل جاری برای ماندن و رفتن تصمیم گیری خواهم کرد اگر هم پیشنهادی هم باشد نمی خواهم در خصوص آن چیزی بگویم و در حال حاضر به آن فکر کنم .