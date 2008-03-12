اولین همایش کاربرد ریاضیات در پزشکی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علی اکبر حیدری دبیر اجرایی این همایش بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این همایش به منظور ارتباط گروههای ریاضی و پزشکی در دانشگاه فردوسی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش یکروزه جمعی از اساتید، استاد یارها و دانشجویان پیرامون مدل سازی ریاضی در انواع بیماریها و کنترل بهینه آن مقالات خود را ارائه کردند.

وی صرفه جویی در وقت، حذف کارهای اضافه و بیهوده ، ارزانی قیمت و رسیدن به هدف را در امور پزشکی از اهداف بر پایی این همایش عنوان کرد و افزود: آشنایی شرکت کنندگان و به خصوص دانشجویان علوم پایه با مدل سازی و کنترل بهینه بیماری ها و استفاده از تجربیان اندیشمندان و دانشمندان از دیگر اهداف بر پایی این همایش است.

حیدری نانو تکنولوژی، کنترل بهینه سل، ایدز، ایمولوژی را از موضوعات این همایش عنوان کرد و تصریح کرد: در این همایش حدود ده سخنرانی از اساتید دانشگاه فردوسی و پیام نور با ارائه تجربیات و مقالات خود انجام خواهد شد.